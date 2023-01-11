الدوحة - فريد عبدالباقي



تتجه أنظار الجماهير الرياضية إلى ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، لمتابعة كلاسيكو الكرة القطرية، والذي يجمع بين السد «التاسع برصيد 7 نقاط» والريان «الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط» في الـ 6:30 مساء، بواحدة من كلاسيكيات الكرة القطرية والخليجية، فيما تنطلق الجولة التاسعة بلقاء الدحيل «الثاني برصيد 17 نقطة» وأم صلال «العاشر برصيد 7 نقاط» في الـ 4:20 مساء على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وعلى الملعب نفسه يلتقي قطر «السابع برصيد 10 نقاط» مع الغرافة «الرابع برصيد 12 نقطة» في الـ 6:30 مساء.



وتستكمل الجولة غدا بمباراتين، حيث يحل العربي «المتصدر برصيد 19 نقطة» ضيفا ثقيلا على الوكرة «الثالث برصيد 15 نقطة» على ستاد سعود بن عبدالرحمن في الـ 4:15 مساء، وفي نفس التوقيت يستضيف الأهلي «الخامس برصيد 10 نقاط» نظيره السيلية «الأخير برصيد 4 نقاط» على ستاد حمد بن خليفة.



وكانت مؤسسة دوري نجوم قطر، أعلنت في وقت سابق عن تأجيل عدد من مباريات الدوري القطري لارتباط بعض اللاعبين مع منتخباتهم المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» المقامة حاليا في مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 الجاري. وكشفت المؤسسة عن تأجيل لقاء المرخية والشمال لحساب الجولة التاسعة.



أما الجولة العاشرة فتنطلق منافساتها 17 الجاري، حيث يلعب الريان مع الوكرة، والسد مع الدحيل، وتستكمل يوم 18 من الشهر نفسه، فيلتقي الأهلي مع قطر، والغرافة مع العربي، فيما تأجلت مواجهة السيلية والمرخية لتقام يوم 25 أبريل المقبل، في حال تأهل منتخب العراق إلى الدور نصف نهائي «خليجي 25»، والحال ذاته ينطبق على مواجهة الشمال وأم صلال.