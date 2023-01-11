قام بنك الكويت الدولي (KIB) برعاية نهائي بطولة مبارزة ذوي الهمم (فيلكا الأولى)، التي نظمها نادي التحدي الرياضي للمعاقين وذلك ضمن برنامج البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية الذي يركز على دعم وتمكين ذوي الهمم، وإيمانا بدعمهم ورعاية الأنشطة والمبادرات المقدمة لهم، باعتبارهم شريكا أساسيا في المجتمع.



وتعليقا على رعاية البطولة، قال مدير أول من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB فهد السرحان: «نشعر بالفخر لرعاية بطولة مبارزة ذوي الهمم، التي تؤكد الالتزام البنك الراسخ في رعاية ذوي الهمم في كل المجالات سواء كانت رياضية أو صحية أو توعوية، فهذا هو واجبنا تجاه هذه الفئة المهمة في المجتمع التي نسعى الى تقديم الدعم والمساندة والتشجيع لها، والعمل على إبراز مساهمتها في نهضة المجتمع والارتقاء به».



وأضاف: «يولي KIB أهمية خاصة لذوي الهمم، ويتجلى ذلك بوضوح في مبادراته وفعالياته العديدة، بدءا من توفير الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية خاصة لهم لنشر الثقافة المصرفية والمالية بما يعزز من معرفتهم الشاملة بمختلف المعاملات المصرفية لحمايتهم من عمليات القرصنة والاحتيال».



وأقيم نهائي بطولة المبارزة لذوي الهمم (دمج) في جزيرة فيلكا، بالتعاون مع نادي التحدي الرياضي للمعاقين تحت إشراف بطل الكويت طارق القلاف، وذلك بهدف زيادة وعي المجتمع بهذه الفئة المهمة، وإلى إمكانية استثمار المواهب والقدرات التي يمتلكونها لتطوير أنفسهم، باعتبارهم عناصر فعالة في المجتمع.