تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية اليوم نحو ملعب ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية (الرياض) لمتابعة انطلاقة الكأس السوبر الإسباني عبر مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا ضمن الدور نصف النهائي.



ويلتقي الريال مع فالنسيا في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي ثم تشهد المباراة الثانية لقاء برشلونة مع ريال بيتيس غدا الخميس على ستاد الملك فهد الدولي أيضا، على أن يقام النهائي يوم الأحد المقبل على الملعب نفسه.



ويتطلع ريال مدريد، حامل اللقب، إلى معادلة رقم برشلونة المتوج بكأس السوبر الإسباني 13 مرة، حيث أحرز ريال مدريد اللقب 12 مرة آخرها في العام الماضي.



وفي ختام المرحلة الـ 16 من الدوري الإسباني، تعادل اتلتيك بلباو مع أوساسونا دون أهداف.



إنجلترا



تغلب أرسنال على مضيفه أوكسفورد من الدرجة الثالثة بثلاثية نظيفة في الدور الثالث من مسابقة كأس انجلترا وضرب موعدا مع مان سيتي في الدور التالي. وسجل أهداف «المدفعجية» كل من المصري محمد النني (63)، وأدي نكيتيا (70 و76).



وتقام اليوم مباراتان في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يلتقي ساوثمبتون مع مان سيتي، ونوتنغهام فورست مع ولفرهامبتون.



إيطاليا



تستكمل اليوم منافسات دور الـ 16 من كأس إيطاليا بإقامة لقاء وحيد يجمع ميلان مع ضيفه تورينو. وحقق أتالانتا فوزا صعبا على مضيفه بولونيا 2-1 في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.



تقدم بولونيا في الدقيقة السادسة عن طريق ريكاردو اورسوليني، ورد أتالانتا بهدفين عن طريق كل من تيون كوبمينرس (48) وراسموس هويلوند (58).



وفاز هيلاس فيرونا على كريمونيسي 2-0.



فرنسا



من المتوقع أن يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول مباراة له في صفوف باريس سان جرمان بعد 24 يوما على قيادته منتخب بلاده الى إحراز كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، عندما يحل ضيفا على أنجيه صاحب المركز الأخير اليوم في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي.



وفي المباريات الاخرى، يلتقي أوكسير مع تولوز، وكليرمون فيران مع رين، نانت مع ليون، أجاكسيو مع رينس، بريست مع ليل، لوريان مع موناكو، ونيس مع مونبلييه، وستراسبورغ مع لانس، وتروا مع مرسيليا.