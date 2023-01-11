ينظم بنك بوبيان بطولة BOUBYAN E- CUP للعبة فيفا 2023 والتي شهدت إقبالا كثيفا منذ الإعلان عن إطلاقها وفتح باب التسجيل للشباب من عملاء البنك وغيرهم فوق سن 16 عاما، وهو ما يؤكد مدى التفاعل مع فعاليات البنك، لاسيما التي تستقطب الشباب.



وقال المدير الأول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان وليد الصقعبي إن تنظيم البنك لهذه البطولة يأتي في إطار حرصه على تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تتماشي من توجهات مختلف الشرائح في المجتمع وفي المقدمة الشباب.



وأضاف أن فعاليات بطولة Boubyan E-Cup ستقام هذه المرة على مرحلتين، حيث ستجرى المنافسات الأولية والتصفيات بنظام «أونلاين» خلال الفترة من 22 حتى 26 يناير الجاري بينما يتم إجراء المباريات النهائية بين المؤهلين بصورة فعلية في مركز الحمراء للتسوق يومي الجمعة والسبت 27 و28 يناير.



وأوضح أن البنك خصص جوائز قيمة لفائزي المراكز الثلاثة الأولى لهذه البطولة لتصبح الأكبر على مستوى الكويت حيث سيحصل الفائز الأول على 1000 دينار والثاني 750 دينارا والثالث 500 دينار.



وأشار إلى أن أبرز ما يميز هذه البطولة أنها تعد الأكبر والمعتمدة في الكويت من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية، بالإضافة إلى أن الفائز بالمركز الأول سيحظى بفرصة المشاركة في المنتخب الكويتي للألعاب الإلكترونية.



وتقدم الصقعبي بالشكر الى جميع من سجل للمشاركة في البطولة سواء من عملاء البنك أو غيرهم، مشيرا إلى أن ما شهدناه من تسجيل وصل إلى ما يزيد على 400 مشاركة إنما يعزز نجاحنا في بنك بوبيان في فهم متطلبات وتوجهات شرائح المجتمع المختلفة لاسيما الشباب.



وحول شروط المشاركة في البطولة، قال الصقعبي إنها مفتوحة لجميع الشباب من الذكور من سن 16 عاما سواء كانوا عملاء للبنك أو غيرهم دون وجود حد أقصى لعدد المشاركين. ويمكن للجميع المشاركة من خلال زيارة موقع البنك على الانترنت www.bankboubyan.com أو من خلال متابعة حسابات البنك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.