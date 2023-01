فيتامين يمكن أن يُسبب لك تكوّن الحصى



أعلن د.ألكسندر مياسنيكوف، أن فيتامين C يمكن أن يسبب تكوّن الحصى في الكلى، مشيرا إلى أن الإفراط في تناول فيتامين C يمكن أن يؤدي إلى نشوء الحصى في الكلى. ويقول: «يتناول الكثيرون جرعات كبيرة من فيتامين C في موسم البرد أو عند الإصابة بأمراض البرد»، لأن القليلين فقط يعلمون أن الإفراط في تناول هذا الفيتامين يمكن أن يحفز تكون الحصى في الكلى.



ويضيف: إذا كنا نريد الحصول على فائدة كبيرة من فيتامين C فعلينا عدم شرائه من الصيدليات، بل علينا «تناوله بالملعقة»، أي الحصول عليه من تناول المواد والمنتجات الغذائية المحتوية عليه، مثل الخضراوات والفواكه، كالكيوي والفراولة والفلفل الحلو وغيرها. وكان مياسنيكوف قد ذكر في برنامج سابق، أن ثمار الورد البري ومخلل الملفوف يحتويان على نسبة عالية من المواد المفيدة.

المصدر: «فيستي. رو»