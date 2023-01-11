أسامة أبوالسعود



أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج) من الكويتيين (ذكورا - إناثا)



وحدد الوزارة في بيان لها تلقت «الأنباء» نسخة منه الشروط التالية للتعيين:



1- الحصول على إجازة الحقوق أو الشريعة (تخصص فقه وأصول فقه) من جامعة الكويت أو من جامعة أخرى معترف بها، وذلك لخريجي العام الجامعي (2022/2021) فقط.



2- ألا يقل المعدل الجامعي عن (2.67) نقطة من سلم أربع نقاط ولا يقل عن (80%) وفقا للنظام المئوي أو ما يعادلها من الأنظمة الأخرى.



3- عدم سبق التقدم لشغل هذه الوظيفة من قبل.



4- ألا تزيد السن على (26) سنة ميلادية وقت الحصول على الشهادة الجامعية.



5- عدم سبق العمل بالشهادة الجامعية لدى إحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص وتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



6- عدم سبق الحكم بالإدانة تأديبيا أو جنائيا بجريمة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تباعد بينه وبين حسن السلوك.



7- ثبوت اللياقة الصحية للوظيفة



‏‎8- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجرى من قبل لجنة الاختبار، ويشترط لدخول المقابلة الشخصية اجتياز المتقدم للاختبار التحريري بنجاح وذلك وفقا للنظام المعمول به في هذا الشأن.



9- يتم تعيين المقبولين على كادر الوظائف العامة المدنية بوظيفة باحث قانوني مبتدئ ويحصل كل منهم على المزايا المادية والبدلات المقررة لهذه الوظيفة ويخضع المقبولون لدورة تدريبية بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية حسب القرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن، وفقا لما تقتضيه طبيعة الوظيفة وحاجتها ويتم نقلهم من وظيفة (باحث قانوني مبتدئ) إلى وظيفة وكيل نيابة (ج) بعد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح.



10- يجب تقديم الطلبات في الفترة من يوم الأحد الموافق 22/1/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 22/2/2023، علما بأنه سيتم استبعاد الطلبات المقدمة بعد الميعاد.



وأكدت ان على المتقدم الدخول على موقع وزارة العدل (www.moi.gov.kw) على رابط خدمات التوظيف للاطلاع على الشروط وتعبئة استمارة طلب شغل الوظيفة وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة pdf.



وأعلنت ان الرابط سوف يتم تفعيله الساعة 12:00 صباحا يوم الأحد 22 الجاري، وسيتم إغلاقه الخميس 22 فبراير المقبل الساعة 12:00 ليلا.