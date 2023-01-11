أكد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس أن ملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الثامنة التي ستعقد في 5 فبراير المقبل بالأردن يعد خطوة إيجابية نحو تنسيق المواقف بين قادة الإعلام العربي ووضع خارطة تفاهم حول أولويات العمل الإعلامي المشترك.



وقال الخميس في بيان صحافي امس إن الملتقى الذي سيعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وبالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي الأردنية سيشهد مشاركة نخبة من أبرز الإعلاميين العرب في مختلف مجالات الإعلام.



وأضاف ان من القضايا الإعلامية التي سيناقشها المؤتمر الإعلام ودوره في الأحداث والمتغيرات والأزمات المختلفة وما يسهم به من تقريب وجهات النظر أو تباعدها.



وأوضح أن ملتقى قادة الإعلام العربي يسهم في تنسيق المواقف بين قادة الإعلام العربي، كما يعد وسيلة للتفاهم على وضع قواعد مهنية أصيلة وتأهيل وتطوير مهارات الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بشكل عام.



وأشار إلى أن من القضايا «الملحة» التي تلقي بظلالها بقوة في هذه المرحلة هي التغيرات التي تطول الإعلام، لاسيما ما يعرف بالإعلام الحديث الذي يشهد الكثير من المستجدات والتقلبات ما ينعكس بدوره على واقع الإعلام العربي ويؤثر فيه.



وبيـــن أن مـواكبــــة الأحداث أمر في غايـــة الأهمية بالنسبة لمسيـــرة الإعلام العربي والحاجة إلى ملاحقة أي تطور على الساحة الإعلامية من أجل المساهمة الإيجابية في نجاح تلك المسيرة، معتبرا ان ملتقى قادة الإعلام العربي يعد فرصة «ثمينة» من أجل طرح تلك التطورات وتجاوز أي عوائق في طريقها.



ولفت الخميس إلى أن اختيار الأردن لعقد هذه القمة الإعلامية المهمة هو خيار إستراتيجي لما تتمتع به من حضور إعلامي وتعددية في المؤسسات الإعلامية المختلفة ومشاركات فاعلة للإعلاميين الأردنيين على المستوى العربي، ما يعطي أهمية كبيرة ودافعا قويا لنجاح هذا الملتقى. وأعرب عن شكره وامتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة على استضافة هذا الحدث الإعلامي المهم وترحيبها دائما باستضافة الأنشطة والفعاليات والتظاهرات الإعلامية والثقافية المهمة والملهمة.