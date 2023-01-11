أعلنت شركة المشروعات السياحية أسماء الفائزين في مسابقتها السنوية الثامنة لصيد الكنعد والتي أقيمت السبت الماضي في صالة نادي الفحيحيل البحري، وشارك فيها قرابة 210 فرق متنافسة، حيث قام جابر العنزي، بالنيابة عن شركة المشروعات السياحية بتهنئة الفائزين، متمنيا حظا أوفر لبقية المتسابقين.



وفاز بالمركز الأول فريق العوضي بقيادة عبدالرحمن العوضي الذي اصطاد سمكة بوزن 61.1 كلغ، وحصل على جائزة نقدية قيمتها 2000 دينار، فيما فاز فريق زلفاوي بالمركز الثاني وحقق وزن 49.8 كلغ، وحصل على جائزة نقدية مقدارها 1500 دينار، وجاء في المرتبة الثالثة فريق نواخذ بوزن 43.3 كلغ وحصل على جائزة نقدية مقدارها 1000 دينار، وكانت الجائزة الرابعة وقدرها 700 دينار من نصيب فريق الناموس بوزن 42.9 كلغ، فيما ذهبت الجائزة الخامسة لفريق المحيط بوزن 42.2 كلغ الذي حصل على جائزة نقدية قيمتها 500 دينار، وفريق ماكريل كويت بوزن 40.5 كلغ، الذي حصل على الجائزة السادسة والأخيرة وقدرها 300 دينار.