كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بتنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقة الرقعي للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.



وفي هذا السياق، أوضح نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د.ناصر الرشيدي أن الجولة على المحلات بمنطقة الرقعي أسفرت عن تحرير 4 مخالفات تمثلت في إضافة إعلان بدون ترخيص، وعدم التقيد بالاشتراطات التي صدر على أساسها الترخيص، وعدم وضع الترخيص في مكان بارز وتشغيل عمالة بشهادة صحية منتهية بالإضافة إلى توجيه 5 إنذارات.

ودعا الرشيدي أصحاب المحلات الى التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي تصل في بعض الأحيان للغلق الإداري.