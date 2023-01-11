طلال الخالد: لـ «الأنباء» إسهامات متواصلة وسعي دؤوب وتفاعل واعٍ مع القضايا المحلية والعربية والدولية

علي الجابر: الحرية المسؤولة والمتزنة وضعت «الأنباء» في مكانة متقدمة بين الصحف المحلية والإقليمية والدولية

أحمد لاري: «الأنباء» حافظت على مصداقيتها ومهنيتها وهي بالفعل سلطة رابعة في خدمة الناس والكويت

يوسف غانم



تواصلت برقيات التهاني ورسائل المباركة بعيد «الأنباء» السابع والأربعين من قراء «الأنباء» ومحبيها الذين أشادوا بمواقفها الوطنية وعطائها اللامحدود في خدمة الكويت وأبنائها في جميع المجالات، حيث كانت وستبقى صوتا صادعا بالحق مدافعا عن كل ما فيه مصلحة الوطن بكل جرأة من خلال تناول القضايا ومتابعة الموضوعات التي تهم الناس بشكل مهني وبكل حيادية وشفافية بعيدا عن التأزيم أو الإثارة وبما يحقق الأهداف من رسالتها الإعلامية التي وضع أسسها وصاغ أبجديتها المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق والتي سار عليها القائمون عليها والعاملون فيها خلال سنوات عطائها المتواصلة، وفيما يلي بعض هذه التهاني والمباركات:



في البداية، تقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بالتهنئة لأسرة «الأنباء» برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:



الأخ الكريم/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يطيب لنا أن نبعث إليكم وللاخوة أعضاء مجلس إدارة جريدة «الأنباء» بأسمى آيات التهاني والمباركات بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لإصدار جريدتكم الغراء، مشيدين بمواقفكم الوطنية المشرفة وعطائكم اللامحدود في الجو الديموقراطي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.



مستذكرين على الدوام إسهاماتكم المتواصلة وسعيكم الدؤوب وتفاعلكم الواعي مع القضايا المحلية والعربية والدولية.



متمنين لكم ولجميع العاملين معكم التوفيق والسداد لخدمة وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي عهده الأمين وسيدي سمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم.



مبارك لجريدة «الأنباء» هذا التميز المستمر والتفرد والطرح المتزن في عيدها



الـ 47 من خلال سياسة إعلامية جادة ووطنية، وإننا إذ نشيد بذلك فإننا نستذكر دوما الدور البارز للصحافة الكويتية منذ نشأتها ومواكبتها لهموم وتطلعات المجتمع الكويتي، ومساهمتها المشهودة في دعم مسيرة التنمية الوطنية في كافة مجالاتها، متسلحة بأخلاقيات المهنة الإعلامية ومبادئها وغاياتها النبيلة.



كما ننوه ونشيد بالطاقات الإعلامية المهنية والمسؤولة التي تزخر بها الصحافة الكويتية من الشباب الكويتي والمخضرمين في مجال الصحافة والإعلام والذين يحرصون على أداء رسالتهم الإعلامية بالشكل الذي يليق بالمستوى المتقدم للصحافة الكويتية، ومواكبة كل الأحداث ومسارات العمل الإعلامي الصحافي، بما يسهم في تحقيق الأثر المطلوب من الرسالة التنويرية للصحافة الكويتية بشكل خاص والعالم العربي والعالم اجمع.



من جهته، بارك الشيخ علي الجابر لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»،،



يسعدني مع إشراقة العام الجديد الـ 47 لجريدة «الأنباء» العامرة أن أتقدم اليكم والى جميع العاملين في الجريدة بأطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة التي أثبتت فيها الجريدة خلال عمرها المديد على المهنية المتقدمة في معالجتها للموضوعات والأخبار مدفوعة بصدق الرسالة الإعلامية التي تنتهجها واتكائها على الحرية المسؤولة والمتزنة، واحتلت بذلك مكانة متقدمة بين الصحف المحلية والإقليمية والدولية، سائلين المولى عز وجل أن تبقى كما عودتنا صرحا إعلاميا مميزا ومنبرا للكلمة الصادقة والمسؤولة.



كذلك بارك النائب أحمد لاري لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ47 مقدما أطيب التهاني والأمنيات للقائمين على الجريدة وجميع العاملين فيها، مؤكدا أن «الأنباء» حافظت على مصداقيتها ومهنيتها طوال مسيرتها الإعلامية وهي بالفعل سلطة رابعة في خدمة الناس والكويت والدفاع عن مصالح المواطنين.



مستوى متقدم



بدوره، بارك الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع لأسرة الأنباء في عيدها برسالة قال فيها:



كذلك، بارك السفير محمد المجرن الرومي لـ «الأنباء» في عيدها برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير «الأنباء».



أسعد الله أوقاتك بالخير، أهنئكم وأسرة التحرير بالذكرى السنوية لإصدار جريدة «الأنباء»، متمنيا لكم وللجميع الصحة والعافية ولـ «الأنباء» التقدم والازدهار في مسيرة الكويت الإعلامية، وتقبلوا أطيب التحيات.



من جهته، بارك رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة مازن ابوالحسن لأسرة «الأنباء» بالزهور وأطيب الأمنيات باستمرار التقدم والنجاح والازدهار، وأن تبقى دوما متميزة بطرحها الإعلامي البناء.



الكلمة الحرة



من جانبه، شارك القائم بالأعمال في السفارة السورية الوزير المستشار د.مصطفى ديوب أسرة «الأنباء» فرحة الاحتفال بعيدها الـ 47 برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء.



تحية طيبة،،،



يسعدني أن أتقدم إليكم وإلى جميع العاملين في جريدة «الأنباء» بخالص التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة والأربعين لصدور عددها الأول.



ونثمن لكم ولفريق «الأنباء» المهنية العالية في تناول الأخبار، كما نقدر لكم تغطية أخبار وفعاليات السفارة السورية وأنشطة الجالية بشكل إيجابي، وكذلك الاخبار المتعلقة بسورية بموضوعية وبعيدا عن الإثارة، وترسيخ كل ما يمكن ان يوطد العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين بشكل ايجابي.



ونتمنى أن تبقى «الأنباء» دوما نبراسا مضيئا للكلمة الحرة في نهجها الوطني ومهنيتها العالية.



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.



البعد عن الإثارة



كما هنأ سفير جمهورية جيبوتي لدى الكويت عبدالقادر حسين عمر أسرة «الأنباء» برسالة قال فيها:



إلى حضرة سعادة يوسف خالد المرزوق الموقر.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد،،



يسرني أن نتوجه إليكم والى جميع العاملين في الجريدة الغراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ 47 لصدور جريدة «الأنباء»، حيث عرفنا من صحيفتكم المصداقية فيما تنقله من اخبار والموضوعية فيما تتناوله من الأحداث والمواضيع وعرفنا عنها البعد عن الإثارة.



متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم المهنية، وأن يسدد الله خطاكم دائما، سائلين الله تعالى لدولة الكويت الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد.



الإعلام الهادف



كذلك، هنأ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت السفير محمد ايراني أسرة «الأنباء» بعيدها برسالة قال فيها:



سعادة الأخ الفاضل يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يطيب لي أن أهنئكم بحلول الذكرى السنوية لإصدار صحيفتكم الغراء التي انتهجت المصداقية سبيلا للارتقاء بالصحافة والاعلام الهادف، داعيا المولى عز وجل ان يسدد خطاكم على طريق الخير ورفعة وتقدم دولة الكويت الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.



وإذ اشارك فرحتكم بهذه المناسبة السعيدة، أتمنى لكم دوام التألق والتميز والمزيد من النجاحات في سبيل إعلاء مكانة الصحافة الكويتية.



صداقة وأخوة



بدوره، تقدم سفير جمهورية أذربيجان لدى الكويت إميل كريموف بالتهنئة لأسرة «الأنباء» برسالة قال فيها:



سعادة السيد يوسف خالد المرزوق الموقر.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية طيبة وبعد،،



يطيب لي أن أتقدم الى سعادتكم الموقر بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 47 عاما على تأسيس جريدتكم الكريمة.



وانني واثق بأن علاقات الصداقة والأخوة بين بلدينا ستتطور وتخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



وانني أنتهز هذه الفرصة لأعرب لسعادتكم والأسرة الكريمة عن أطيب تمنياتي بالصحة والسعادة والتوفيق في عملكم الدؤوب.



جهود مخلصة



كما هنأ رئيس تحرير الزميلة «الخليج» الزميل أحمد إسماعيل بهبهاني أسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية طيبة وبعد،،،



يطيب لي بمناسبة احتفال جريدة «الأنباء» الغراء بعيدها الـ 47 أن أتقدم لكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات، مباركا مسيرة صحيفة متميزة استطاعت خلالها أن تؤكد تميزها في الصحافة الكويتية والعربية.



لقد كانت ومازالت جريدة «الأنباء» عبر تاريخها الطويل أحد الصروح الإعلامية الوطنية المتميزة، كمنبر حر وجريء يتميز بالمهنية والموضوعية ويسهم في رفعة راية الصحافة الكويتية محليا وعربيا ودوليا.



وفي هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أثمن جهودكم المخلصة والبناءة، في تعزيز اللحمة الوطنية والمهنية العالية في تعاملها مع الأحداث، والتزامها الحقيقي بالكلمة الصادقة، والحس الوطني الرفيع، لذا استحقت الاحترام والتقدير.



إننا إذ نهنئ «الأنباء» العزيزة على نفوسنا، بهذه المناسبة الطيبة، فإننا نتمنى لها أن تواصل مسيرتها المتميزة، وأن تبقى دائما مشرقة في سماء الإعلام الكويتي والعربي.



مع تمنياتي لكم دوام الصحة والعافية، ولصحيفتكم الغراء المزيد من التقدم والنجاح.



صوت الحق



كما هنأ النائب البطريركي للروم الكاثوليك في الكويت والخليج العربي الأرشمندريت بطرس غريب، أسرة «الأنباء» في عيدها برسالة جاء فيها:



حضرة السيد/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية طيبة وبعد،،،



أتقدم باسمي وباسم المجلس الرعوي والرعية بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى حضرتكم بمناسبة الذكرى 47 لإصدار جريدة «الأنباء».



داعين الله عز وجل أن يحفظكم ويمنحكم القوة والصبر والحكمة للقيام بالمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقكم لما فيه خير الكويت وتقدمها وازدهارها.



ومتمنين لجميع القائمين عليها والعاملين فيها دوام التقدم والازدهار، وأن تبقى دوما صوتا للحق ونبراسا مضيئا في سماء الكلمة الحرة والصحافة.



كما باركت الكاتبة والأديبة عواطف البدر لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ 47 بالزهور وأطيب الأمنيات باستمرار التقدم والازدهار.



صرح مرموق



كذلك، بارك المدير العام لمجموعة فنادق كويت كونتيننتال كمال الدين حسين لأسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



تحية طيبة وبعد،،،



يسعدني بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لجريدتكم الغراء أن أتقدم بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأخلص الامنيات لمزيد من التقدم والازدهار لهذا الصرح الإعلامي العربي المرموق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتواصل عطاؤكم المتميز لخدمة كويتنا الحبيبة ووطنا العربي.



كذلك، شاركت اسرة الجامعة الأمريكية في الكويت أسرة «الأنباء» فرحة الاحتفال بالذكرى الـ 47 على تأسيسها بالتهنئة بالزهور وبأطيب الأمنيات بدوام التقدم والازدهار الإعلامي.



تفاعل صادق



كما هنأ عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب - نائب رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة - أمين سر مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية الزميل محمد خالد الياسين أسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يسعدني أن نهنئكم بحلول الذكرى الـ 47 لصدور صحيفة «الأنباء» هذا الجهد الرائع الذي تبذلونه لكي تتقدم الجريدة بخطى ثابتة نحو دور إعلامي حقيقي يعكس فكرا مميزا لصحيفتكم المرموقة، «الأنباء» نعتبرها صرحا إعلاميا مميزا يخدم الأهداف الوطنية ويخدم كل الكويتيين، ويشهد لها بالحيادية والنزاهة، ومصداقيتها في نقل الأخبار وتغطية الأحداث بعيدا عن الإثارة، وتفاعلها الصادق مع القضايا المحلية والعربية والدولية بكل شفافية، ودفاعها عن مصلحة الوطن والمواطنين، وكذلك تتميز بالمهنية العالية للعاملين فيها، تمنياتنا لكم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله.



كما تقدم مجلس أهالي الواحة في الجهراء بالتهنئة بمناسبة عيد «الأنباء» بالزهور وببطاقة تهنئة جاء فيها: نبارك لأسرة صحيفة «الأنباء» بمناسبة الذكرى الـ47 التي كانت ومازالت مؤسسة إعلامية مهنية ذات طابع وطني ومهني، مع أمنياتنا بمزيد من التقدم والازدهار.