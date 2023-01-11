أعلن البنك الأهلي المتحد عن انضمامه الى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، والذي يهدف إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية في وقت قصير وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين ضمن بيئة آمنة ومستقرة.



وقد نجح البنك في استكمال جميع الإجراءات والاختبارات التقنية والفنية والأمنية اللازمة لانضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق» والذي تم إطلاقه في الكويت في إطار توجه بنك الكويت المركزي نحو تطوير أنظمة المدفوعات الإقليمية، وبعد انضمام «المتحد» إلى هذا النظام أصبح بإمكان عملاء البنك تنفيذ الحوالات الدولية للبنوك المشاركة في دول مجلس التعاون الخليجي.



وفي تعليقها على انضمام البنك لهذا النظام، أفادت مساعد مدير عام العمليات المركزية كيران جعفري: يثمن «المتحد» المبادرات الهادفة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي ومن بينها هذا النظام الجديد الذي يضمن سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، ما سيسهم في تعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ووضع الاستراتيجيات المناسبة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة وتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي.



وأضافت: نسعى دائما إلى الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية التي تعمل على تحسين وتطوير التحويلات المالية، وقد بادرنا للانضمام إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق» الذي يعد خطوة جوهرية في مسيرة تطوير نظم المدفوعات.



وأكدت: أن «المتحد» سباق في الإسراع بمنظومة التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية وتقديم باقة مبتكرة من الخدمات الإلكترونية المصرفية التي تتمحور حول العملاء واحتياجاتهم.



وختمت: لقد تضمنت مسيرة «المتحد» العديد من النجاحات على كل الأصعدة وما زال يسير بثبات وقوة في سبيل الارتقاء بخدماته ومنتجاته وفقا لأحدث مستجدات العمل المصرفي للحفاظ على مكانته الرائدة كأول بنك تم تأسيسه في الكويت منذ عام 1941.