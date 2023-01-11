عقدت الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء الأحد الماضي، اجتماع الجمعية العمومية العادية لها، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار التقرير الإداري والمالي السنوي للسنة المالية 2022/2021 وانتخاب مجلس إدارة جديد للسنتين الماليتين 2024/2023 2023/2022، حيث أسفرت الانتخابات عن فوز قائمة التطوير الاقتصادي بجميع المقاعد وتم تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:



مشاري العبدالجليل رئيسا لمجلس الإدارة، ومحمد بدر الجوعان نائبا للرئيس، وعبدالعزيز الحميضي أمينا للسر، وأحمد الملا أمينا للصندوق، وعضوية كل من: أحمد الطحيح، وحمد العبدالكريم وخالد المطيري ومحمد العريان ومحمد متعب الرشيد، وهيا بودي.



وقد أتت من المستقلين غادة الفارس احتياطي أول ورفعة الرشيدي احتياطي ثاني.