الخطوط اللحنية بمعظم أعمالي تعتمد على المقامات الشرقية في البناء الموسيقي

كوّنا في «التربية الأساسية» أوركسترا وكورال وقدمنا التراث الكويتي والعربي

نهضنا بمدرسة التأليف الموسيقي المحترف في المعهد العالي للفنون الموسيقية

مؤلفاتي ذات ملامح لبنانية عربية وفيها تأثير إنساني خاصة ما يعكس آلام وطني

تشبعت بالأساليب الموسيقية لكبار الموسيقيين العالميين واتجهت للتأليف المحترف

آخر كتبي «تناغم الألحان» عن «الهارموني» وهو مهم لطلبة الكويت والعالم العربي

حوار: عبدالحميد الخطيب



تنتمي موسيقاه روحا ومضمونا الى موسيقى القرن العشرين المحترفة، يكتب موسيقاه بجرأة في البحث والتجديد، الا انه اتبع أسلوبه الخاص معتمدا على قدراته التقنية العالية وموهبته وما تشبع به من جذور فنية، فاتخذت موسيقاه طابعا جديدا يعكس فيها روح الموسيقى العربية واللبنانية، انه المؤلف الموسيقي اللبناني د.عبدالله المصري، الذي التقته «الأنباء» في حوار متنوع حول بدايته الفنية، وآخر مؤلفاته الموسيقية، وعمله في الكويت بالمعهد العالي للفنون الموسيقية، ثم العمل مدرسا في قسم التربية الموسيقية بكلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وغيرها من الموضوعات، فإلى التفاصيل:



بداية أعطنا نبذة عن مسيرتك ودراستك الموسيقية.



٭ لقد ترعرعت على فن الرحابنة الجاد وعلى الثقافة الموسيقية اللبنانية المحلية الشعبية الأصيلة، واثناء دراستي الموسيقية الطويلة في الاتحاد السوفييتي ثم روسيا تشبعت بالاساليب الموسيقية لكبار الموسيقيين العالميين واتخذت اتجاه التأليف الموسيقي المحترف، وتضمنت مؤلفاتي العديد من السيمفونيات والكونشرتو للكثير من الآلات، اضافة الى كم كبير من مؤلفات موسيقى الحجرة (مجموعات آلية صغيرة).



ما تأثير الغناء العربي على أسلوبك الموسيقي؟



٭ طبعا التشبع الكثيف بإبداعات عمالقة الغناء العربي أعطى أصداءه، فنجد الخطوط اللحنية الغنائية في معظم اعمالي تعتمد على المقامات الشرقية في البناء الموسيقي، فهناك اعمال سيمفونية كتبتها للصوت الغنائي العربي مثل عمل «مطر» او كونشرتو العود مع الأوركسترا السيمفوني والعديد من الاعمال التي تحمل اللكنة الموسيقية العربية بوضوح.



لماذا الموسيقى المحترفة؟ وما الذي يفرقها عن تراثنا الغنائي الموسيقي؟



٭ التراث الغنائي الموسيقي الضخم والمتنوع له جذوره البعيدة وفيه الوان وقوالب لا تحصى اضافة الى التراث الشعبي العظيم، ومنذ بدايات القرن العشرين ابتدأ التدوين الموسيقي للمحافظة على هذا التراث، بعدها ظهرت المعاهد والمؤسسات الموسيقية التي ساهمت في تنويع الإبداع وظهور الأساليب المختلفة في التعبير الموسيقي بعيدا عن الغناء، ثم اتخذ العديد من المؤلفين الموسيقيين أسس التراث في مسيرتهم الموسيقية، وهذا نسميه ظهور مدرسة التأليف الموسيقي العربي المعاصر.



د.عبدالله حدثنا عن عملك بالمؤسسات العلمية الموسيقية الكويتية، وهل ترك بصماته الأكاديمية؟



٭ مع بداية عملي في المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت كان التوجه الأساسي هو صقل المسار الإبداعي عند طلبة التأليف الموسيقي، وجعل الحداثة التقنية والحس الموسيقي المحلي أساسا للإبداع والتطور، وهنا نهضنا بمدرسة التأليف الموسيقي المحترف وتابع العديد من الطلبة المتفوقين دراساتهم العليا وأصبحوا من سفراء الموسيقى الخليجية المحترفة الى العالم الكبير.



وكيف ترى المشهد الموسيقي الكويتي والخليجي؟



٭ الكويت رائدة في كل المجالات الفنية والثقافية والموسيقية، فهنا التشجيع على الابداع والتحصيل العلمي الراقي، الكويت سباقة في المؤسسات الثقافية والمهرجانات الموسيقية الراقية، وأخيرا بناء الصروح الموسيقية العالمية المواصفات، ففي الكويت حركة موسيقية متنوعة واستضافات للعديد من الموسيقيين العرب والعالميين، هذا رائع ومشجع ويحمل آفاق الانخراط في العالم الإبداعي الواسع.



من وجهة نظرك، ما الذي تحتاج اليه الكويت ليكون عندها أوركسترا يضاهي الاوركسترا العالمية؟



٭ الآن في الكويت توجد نواة لمجموعة من الأوركسترات، بوجودي في كلية التربية الأساسية، قمنا بتكوين أوركسترا وكورال من الأساتذة والطلبة، وقدمنا التراث الكويتي والعربي بصيغة أوركسترالية معاصرة، وشاركنا في العديد من المهرجانات والفعاليات الراقية، إضافة الى وجود أوركسترا مركز جابر الثقافي التي قدمت العديد من المواسم المميزة. أما بدايات الاوركسترا السيمفوني فظهرت في المعهد العالي للفنون الموسيقية قبل جائحة كورونا، وقدموا افتتاحا راقيا، أي أوركسترا موسيقية محترفة تضم في عناصرها نخبا موسيقية من كل أقطاب العالم، وهذا طبيعي وموجود في كل أوركسترات العالم.



هل أثر الغرب على موسيقانا الأصيلة؟



٭ التأثير هو حالة طبيعية ولكن ضمن نطاق محدد بشرط أن يفيد في إبراز معالم الموسيقى العربية، والاستفادة من التطور العالمي ضروري كما حصل ويحصل في كل العالم، المواهب العالية المتوافرة والتوجه الصحيح هو ما يبلور مدى التأثر الإيجابي.



حدثنا عن مؤلفاتك وكتبك العلمية؟



٭ من الصعب إعطاء إجابة عن أعمالي، لكن أستطيع القول إنها ذات ملامح لبنانية عربية، فيها من التأثير الإنساني الكبير خاصة ما يعكس آلام وطني، الأهم أنها تحمل بصمة الإنسان اللبناني الشرقي بلغة عالمية يفهما كل موسيقي ومحب للموسيقى بشكل عام. أما آخر كتبي فكان «تناغم الألحان» الذي يهتم بعلم يسمى «الهارموني» وهو مهم لطلبتنا في الكويت والعالم العربي، انه كتاب مميز ومنهجي ومفيد لطلبة الموسيقى، وقبلها صدر كتاب «علم الآلات» وفيه توضيح لتقنيات الكتابة الأوركسترالية واعتمد في كونسرفاتوار بيروت اللبناني، وآخر إنتاجي الموسيقي كان إصدار أسطوانة «كونشرتو العود» وتم تسجيلها مع أوركسترا «اورفيه» في موسكو اضافة الى تسجيل سيمفونيتي الرابعة «خواطر» وإطلاقها في قنواتي الخاصة.

محطات من حياته.. ورحلته الموسيقية من لبنان إلى روسيا وصولاً إلى الكويت

ولد د.عبدالله المصري في الواحد والعشرين من ديسمبر عام 1962 في بلدة صليما المتن بلبنان، وبدأ تعلم العزف على آلة الغيتار في الثانية عشرة من عمره، وعندما بدأت الحرب اللبنانية عام 1975 عانى كثيرا من التهجير بين المناطق اللبنانية المختلفة تحت ظروف في غاية الصعوبة، لكنه بالرغم من ذلك استمر في دراسة النظريات الموسيقية والعزف على الغيتار على أيدي عازف الغيتار المعروف عيسى سكاف في بلدة حمانا.



وعندما استقر الأمن في بيروت عام 1976 انتسب الى المركز الثقافي الإسباني ودرس الى عام 1982 على يد عازف الغيتار المشهور جوزيف أشخانيان، مؤلف منهج العزف على الغيتار المعمول به في كونسرفاتوار لبنان الوطني.



بدأ د.عبدالله المصري عمله الفني الجاد عام 1980 أثناء دراسته في بيروت عندما كوّن فرقة مع أصدقائه سماها «فرقة الجبل»، وقدمت هذه الفرقة كما سجلت الكثير من ألحانه على كلمات كبار الشعراء، انخرط فيما بعد مع الموسيقي المعروف مارسيل خليفة في فرقة الميادين التي تعتبر نواة الحركة الموسيقية الحديثة في لبنان بعد الرحابنة.



وفي عام 1982 أوفد إلى موسكو، حيث أتم دراسته الموسيقية في التأليف الموسيقي وحصل أولا على شهادة البكالوريوس من الأكاديمية الموسيقية التابعة لكونسرفاتوار موسكو الحكومي، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من الكونسرفاتوار نفسه.



بعد إنهاء دراسته عام 1994، تمت دعوة د.عبدالله المصري للعمل في الكويت بالعام الدراسي 1994ـ 1995 كأستاذ للتأليف والتوزيع الأوركسترالي وعلم الآلات في المعهد العالي للفنون الموسيقية، ثم انتقل في العام الدراسي 2000 ـ 2001 للعمل في قسم التربية الموسيقية بكلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتدريس «الهارموني» والتاريخ والتحليل، إضافة إلى تدريس العزف على البيانو وتدوين الموسيقى على الكمبيوتر، كما قام بتدريس الكورال وشارك بقيادة الأوركسترا في كثير من أنشطة القسم الموسيقية، التي قام من أجلها بتوزيع عدد كبير من أغاني التراث الموسيقي الكويتي والتراث الموسيقي اللبناني.