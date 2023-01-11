تستعد فرقة المسرح العربي للمشاركة في الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الفترة من 20 إلى 25 فبراير المقبل بمسرحي قصر الثقافة وأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.



وفي هذا الصدد، أعرب أحمد فؤاد الشطي رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح العربي عن سعادته باختيارهم للمشاركة في الدورة الجديدة من المهرجان الذي يعد الأكبر على مستوى المنطقة، رافعا أسمى عبارات الاعتزاز والتقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي حاكم الشارقة للجهود الطيبة والمتواصلة التي يقوم بها من أجل ازدهار الثقافة والفنون في دولة الإمارات بصفة خاصة والوطن العربي بشكل عام، وقال: نبدي تقديرنا لمدى الدعم الكبير المعنوي والمادي الذي يسهم به سمو الشيخ د.سلطان القاسمي لإنجاح إقامة المهرجانات العربية، فضلا عن الجوائز التي يخصصها ما جعل الشارقة منارة للثقافة العربية.



وحول العرض الذي ستقدمه الفرقة، أوضح الشطي: سنقدم مسرحية «عنقود العنب»، تأليف الكاتبة نادية القناعين، إخراج الفنان عبدالله القلاف، وبطولة أوس الشطي وإبراهيم الشيخلي وحنان المهدي ومريم الحلو، ومهندس الديكور فيصل العبيد، تصميم الأزياء زهرة الرشيد، مهندس الصوت هاني عبدالصمد، مدير إدارة الإنتاج ياسر العماري، بالإضافة إلى عدد من العناصر الشابة المحبة للمسرح، مشيرا إلى أن «عنقود العنب» عرض يعالج أسباب استغلال البشر بعضهم بعضا، وأن الناس ولدوا في هذه الحياة أحرارا، ويأتي ذلك في قالب كوميدي ساخر.