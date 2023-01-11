غادرت الفنانة غادة عبدالرازق موسم رمضان للعام الثاني على التوالي، بعدما تأكد خروج مسلسلها الجديد «تلت التلاتة» من الموسم المقبل بعد انسحابها للمرة الثانية من بطولة العمل، بسبب عدم استجابة الجهة المنتجة لطلباتها الفنية.



وكشف مصدر من فريق عمل المسلسل، حسب موقع «سيدتي نت»، أن المنتج ممدوح شاهين هو الذي قرر تأجيل طرح العمل لحين التوافق مع غادة على بعض المطالب التي طلبت تنفيذها من الإنتاج، كما أكد أن الشركة المنتجة لم تتعاقد مع فريق العمل بشكل رسمي حتى الآن.



وكانت غادة، قد اعتذرت بشكل مفاجئ الشهر الماضي عن التواجد في المسلسل، قبل التراجع عن هذا القرار، وتم ترشيح عدد من النجوم لمشاركتها البطولة على أن يبدأ التصوير في النصف الثاني من الشهر الجاري.



يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية كان مسلسل «لحم غزال» الذي عرض في موسم رمضان 2021، وشاركها البطولة كل من: شريف سلامة، وفاء عامر، مي سليم، أشرف عبدالغفور وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.