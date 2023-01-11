افادت تقارير اعلامية بوصول ناقلة نفط محملة بمليون برميل نفط خام، وناقلتي غاز طبيعي حمولتهما أكثر من 4000 طن، ميناء بانياس النفطي، وذلك للمرة الأولى منذ بداية العام الحالي، وسط ازمة محروقات خانقة تعيشها مناطق سيطرة حكومة دمشق.



ونقل موقع «أثر برس» عن مصدر في مصفاة بانياس تأكيده وصول ناقلة نفط حمولتها مليون برميل، والبدء بعمليات التفريغ بعد الانتهاء من أعمال الربط وإنجاز العمليات البحرية اللوجيستية وفقا للأصول الزمنية والفنية المتبعة، ومن ثم نقل النفط إلى مصفاة بانياس للقيام بعمليات التكرير، مشيرا إلى أن وصول الناقلة أمن الاستمرار بعمل المصفاة وتوزيع المشتقات النفطية إلى المحافظات حسب المخصصات المحددة لكل منها.



وكان أكثر من مسؤول سوري اكد أن مليون برميل من النفط لاتحل أزمة المحروقات التي تستفحل يوميا.



كما أكد المصدر وصول ناقلتي غاز أيضا إلى ميناء بانياس، حمولة كل واحدة منهما أكثر من 2000 طن من الغاز المنزلي، حيث تم الانتهاء من تفريغ ناقلة، والبدء بأعمال تفريغ الأخرى.



وأوضح المصدر أن وصول الناقلتين من شأنه أيضا أن يخفض مدة الانتظار لتسلّم أسطوانة الغاز المنزلي بموجب البطاقة الذكية، والتي تصل الى ثلاثة اشهر.



وأكد المصدر أن وصول نواقل النفط والغاز تباعا إلى مصب بانياس النفطي ينعكس إيجابا بتحسن واقع المشتقات النفطية في عموم المحافظات السورية، مشيرا إلى أن هناك نواقل أخرى ستصل تباعا، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على واقع المحروقات في سورية، بحسب المصدر.