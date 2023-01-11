بيروت - أحمد عزالدين



ناقشت لجنة المال والموازنة البرلمانية اقتراح قانون الإطار لإعادة التوازن للانتظام المالي بغياب ممثلي الحكومة ومقدمي الاقتراح.



وقال رئيس اللجنة ابراهيم كنعان بعد الاجتماع: إن «قانون التوازن المالي أحيل إلينا في اللجنة وفوجئنا بعدم حضور ممثلي الحكومة، ولا مقدمي الاقتراح ولدينا ملاحظات كبيرة على الصيغة المحالة أمامنا».



وأكد كنعان، على «التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع اقتراح التوازن المالي وكل الاقتراحات التي لها علاقة بأموال المودعين واستعادة الثقة، ونحن مع المناقشة ولسنا مع التأخير والتعجيز»، لافتا الى أن «الصيغة المقدمة للتوازن المالي معدة من الفريق الحكومي وقد اخذ برأي مصرف لبنان، لذلك النقاش الاساسي يجب ان يحصل معهم كواضعي القانون حول الملاحظات الكثيرة التي لدينا».



وذكر أن «البعض ينسى اننا من قدم، «الكابيتال كونترول»، في 2020 وقد وقعت على الاقتراح وحصل ما حصل من «الكورونا» وانفجار مرفأ بيروت والحكومة ارسلت صيغة اخرى، فكيف يخرج من يضع الحق على لجنة المال التي قامت بواجباتها؟»، مضيفا «سأبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بموقف لجنة المال من قانون التوازن المالي وأتمنى تعاطي الحكومة وممثليها بالجدية نفسها التي نتعامل بها مع هذا القانون».



من جهته، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان قال: نحن امام سقوط القناع عن ممارسة الحكومة التي سعت لفترة طويلة للتمويه ومحاولة تمرير بعض القوانين التي لا تخدم المصلحة الوطنية، والعمل على إلباسها للمجلس النيابي.



وأضاف سننطلق من اقتراح قانون التوازن المالي الذي وصل بشكل غير دستوري، وغير قانوني، لنضع يدنا كمجلس على كل القوانين ونطورها كما يجب.



وقال ان المطلوب تحديد المسؤوليات قبل تحديد الخسائر وتوزيعها وفقا لمسؤولية كل من المنظومة، ومصرف لبنان، والمصارف.



وقال ان الخطة الحقيقية للحكومة بشأن التعافي هي شطب أموال المودعين وعدم تحميل المنظومة مسؤولياتها.



على صعيد آخر، تقدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باخبار الى النيابة العامة المالية، طلب فيه فتح تحقيق شامل وموسع بشأن عمل شركة بريد لبنان «lebanon post» لكشف ما اذا كانت هناك مخالفات او تجاوزات ارتكبت من قبلها او من قبل مالكها او القيمين عليها وإجراء المقتضى.



وكانت وسائل اعلام اشارت الى ان الشركة التي على علاقة برئيس الحكومة والتي تستخدم مؤسسات الدولة، لم تدفع للخزينة اكثر من 130 مليون دولار خلال نحو 20 سنة.