فيما جاء فيلم «Otto»، المقتبس من رواية «A Man Called Otto» للكاتب السويدي فريديريك باكمان، في المركز الرابع فيما يخص إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية نهاية الأسبوع الفائت، مع إيرادات بلغت 4.2 ملايين دولار في أسبوعه الثاني، تم تنظيم عرض خاص للفيلم أمس الأول في نيويورك بحضور أبطال الفيلم وعدد من النجوم والفنانين.



يستعرض الفيلم الاجنبي، الذي يقوم ببطولته توم هانكس ورايتشل كيلر ومانويل غارسيا-رولفو وكايلي هيمان، ويخرجه مارك فورستر، إقامة أرمل عجوز متقاعد غريب الأطوار متشدد يدعى «أوتو» علاقة صداقة مع جيرانه الجدد الصاخبين، مما يغير حياته، وقصة الفيلم مقتبسة من الفيلم السويدي (رجل يدعى أوفي) «رجل يدعى اوتو».