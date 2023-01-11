عبدالله قنيص



وجه محقق مخفر شرطة الروضة باستدعاء مواطنة وزوجها للتحقيق في قضية سجلت بحقهما بعنوان «إهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله والتهديد بإلحاق الأذى».



وحول تفاصيل القضية ،قال مصدر امني ان أستاذا جامعيا في «التطبيقي» قال انه يعمل في المعهد بصفة عميد لإحدى الإدارات، مشيرا إلى انه لدى تفقده مقر عمله وجد الركن الخاص بالكتب قد أغلق في الحادية عشرة والنصف صباحا حيث اتصل هاتفيا بالمشرفة على «المكتبة» وسألها عن سبب الإقفال فردت عليه «لدي تخفيف عمل» فأغلقت الهاتف عقب سماعي هذا الرد، لكن فوجئت باتصال لاحق وارد من زوج الموظفة وإذ به يقول ليش تصرخ على زوجتي فقلت له: ما صرخت عليها، وانتهت المكالمة.



وأردف بالقول: في اليوم التالي فوجئت بالموظفة وزوجها يحضران وقام الزوج بالصراخ علي وحاول التعدي علي لكن الموظفين أمسكوا به بعدما أهانني وهددني.