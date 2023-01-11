تمكن المنتخب البحريني حامل اللقب من قلب الطاولة على نظيره القطري، وحول تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الميناء بمدينة البصرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة «خليجي 25».



وافتتح قطر التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق أحمد علاء، بينما سجل ثنائية البحرين كميل الأسود في الدقيقة 72، وعبدالله يوسف بالدقيقة 89 من ركلة جزاء.



واحتسب الحكم الأوزبكي الجيز تاتاشيف 8 دقائق وقت بدل ضائع، لم يستطع خلالها «العنابي» إدراك التعادل.



وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب البحرين المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما حل منتخب قطر في المركز الثاني بـ 3 نقاط، ثم «الأزرق» بنفس الرصيد من النقاط، ويتذيل «الإماراتي» من دون نقاط، لتكون الجولة الأخيرة هي جولة الحسم بتلك المجموعة.



ومن خلال هذه النتيجة باتت جميع المنتخبات معرضة للخروج أو التأهل، فلم يحسم أي منتخب تأهله ولم يخرج أي منتخب.