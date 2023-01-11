عبدالعزيز جاسم



قال رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين ان الأزرق سيطر على المباراة في مواجهة الإمارات وكان الأفضل وأضاع العديد من الفرص، مشيرا إلى أن الانتصار على الإمارات في كأس الخليج جاء بعد 21 عاما، لذلك يعد هذا الفوز بطولة.



وأضاف: أبارك لمقاتلي الأزرق والجمهور الوفي وقد أثبتنا أن منتخبنا مازال موجودا، وننتظر مواجهة البحرين الحاسمة، لافتا إلى أن الروح القتالية هي جينات كويتية خالصة لذلك لم ييأسوا وتمكنوا من تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة.



من جهته، أشاد مدير المنتخب سعود المجمد بأداء لاعبي الأزرق والجمهور الوفي الذي ساند المنتخب طوال المباراة، مشيرا إلى أن الفوز منحنا 3 نقاط وليس التأهل ويتبقى لنا مباراة مهمة أمام البحرين وسنسعى للظهور خلالها بأفضل شكل.



بدوره، أكد قائد الأزرق خالد إبراهيم أن الانتصار جاء في توقيت مهم، مشيدا بأداء زملائه اللاعبين الذين قاتلوا حتى النهاية، مشيرا إلى أن الفوز جاء على فريق ممتاز كالإمارات، ما منحنا الأمل في البقاء للمنافسة على بلوغ نصف النهائي.



الى ذلك حصل نجم منتخبنا مبارك الفنيني على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما قدم مستوى لافتا طوال شوطي المباراة وكان أحد مصادر الخطورة للأزرق من ناحية التمرير المتقن وصناعة الفرص بالإضافة إلى مهارته العالية في المراوغة.