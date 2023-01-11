

القاهرة ـ ناهد إمام



كشف جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، عن جهود الهيئة لقطر السفينة الجانحة «جلوري»، وعودة العمل مرة أخرى بالمجرى الملاحي.



وقال صفوت في تصريحات تلفزيونية: لم تكن حادثة جنوح لكن عطلا فنيا حيث تعرضت لتوقف محركاتها وفقدت قدرتها على الابحار، حيث أنها سفينة صب قادمة في الاصل من أوكرانيا وكانت قادمة من تركيا ووجهتها الصين وحمولتها 40 ألف طن من الحبوب.



كما أكد أن الهيئة تعاملت باحترافية وتمكنت من خلال فريق العمل لديها من سحب السفينة لنقطة قريبة وإعادة حركة الملاحة في القناة لطبيعتها في وقت وجيز جدا وأمنت انتظام حركة مرور السفن بعد توقفها في الكيلو 38 وحرصت على الاطمئنان على سلامة طاقم السفينة وعدم تعرض طاقمها لأي مخاطر قبل إنقاذها.



ولفت إلى أن الحركة الملاحية عادت بانتظام وانتظمت عملية دخول وعبور 51 سفينة من قافلتي الجنوب والشمال عقب سحب السفينة المتعطلة بعد التوجيه بدفع 4 قاطرات بحرية لموقع توقف السفينة وخلال مدة وجيزة ووقت قياسي تمكننا من سحب هذه السفينة من موقع توقفها لموقع آخر قريب وتم تسيير حركة الملاحة بصورة طبيعية.