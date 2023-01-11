أعلنت وزارة الاعلام اليوم الثلاثاء اطلاق إذاعة «الذكر الحكيم لتلاوة القرآن الكريم» اعتبارا من يوم السبت المقبل 14 الجاري، مبينة ان هذا المشروع يشكل إضافة جديدة لقطاع الإذاعة خصوصا وللاعلام الكويتي عموما.



وأوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحافي أن «إذاعة الذكر الحكيم لتلاوة القرآن الكريم» جاءت بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، مشيرة إلى أنها ستعمل على امتداد الـ 24 ساعة يوميا وعلى مدار الأسبوع.



وأضافت مراد ان الاذاعة ستقدم تلاوات لخيرة القراء من مختلف دول العالم لتشنف بتلاواتهم العذبة آذان مستمعي إذاعة الكويت على التردد 94.9 لإذاعة القرآن الكريم.



وأشارت مراد إلى أن قطاع الإذاعة بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة د.يوسف السريع حريص على أن يحقق مشروع الإذاعة الجديدة أهدافه النبيلة.



وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقا من الأسس التي قامت عليها فكرة إذاعة «الذكر الحكيم» لاسيما تعلق المستمعين بعدد من القراء الذين خلدوا اسماءهم في الوجدان بتلاواتهم لكتاب الله تعالى بقراءات ومقامات ساهمت في أن تكون مدارس مرموقة في مهارات تجويد آيات الكتاب الحكيم وباتوا أيقونات تفتخر بها الأجيال المتعاقبة على منصات التلاوة والتجويد.