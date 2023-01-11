أعلن رئيس وزراء البيرو ألبيرتو أوتارولا فرض حظر التجول امس ثلاثة أيام في منطقة بونو على الحدود مع بوليفيا، حيث خلفت الاحتجاجات العنيفة ضد الرئيسة دينا بولوارتي 18 قتيلا منذ امس الاول.



وأعلن رئيس الوزراء خلال جلسة للبرلمان أن «مجلس الوزراء صادق على مرسوم فرض حظر تجول في بونو مدة ثلاثة أيام من الثامنة مساء حتى الرابعة فجرا».



وقال أوتارولا، في بيان القاه مع وزراء الدولة في قصر الحكومة، إن حكومة بيرو تأسف لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات أمس الاول، واضاف انه طلب من مكتب المدعي العام التحقيق في أعمال العنف التي أودت بحياة 18 شخصا على الأقل، بحسب وكالة أنباء بيرو.



وأكد أوتارولا أن الحكومة ستعيد النظام الداخلي في بونو، مشددا على أن هدف السلطة التنفيذية هو الدفاع عن سلام وهدوء 33 مليون بيروفي.



وأشار إلى أن منظمات عنيفة ارتكبت عملا تخريبا منظما ومنهجيا ضد سيادة القانون والمؤسسات في بونو، وكان الهدف هو الاستيلاء على مطار خولياكا على حساب السكان.



وقال رئيس الوزراء البيروفي إن التقرير الخاص بالأحداث «يوثق مقتل مواطنين، وهو ما نأسف له بالطبع، ويظهر مسؤولية مباشرة لمن يريدون تنفيذ انقلاب في البلاد».



وأكد أوتارولا أنه في مواجهة الأحداث المؤسفة والخسائر المؤسفة في الأرواح في بونو، فقد حث مكتب المدعي العام على التحقيق في هذه الوفيات التي تؤثر على جميع البيروفيين وتحركهم.