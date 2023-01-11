أعلنت وزارة الإعلام انها ستقوم بإطلاق إذاعة الذكر الحكيم لتلاوة القرآن الكريم، وذلك يوم السبت 14 الجاري، حيث يشكل المشروع إضافة جديدة لقطاع الإذاعة خصوصا وللإعلام الكويتي عموماً.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد، أن إذاعة الذكر الحكيم لتلاوة القرآن الكريم وبتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ستعمل على امتداد أربع وعشرين ساعة يوميا على مدار الأسبوع من خلال تقديم تلاوات لخيرة القراء من مختلف دول العالم لتشنف بتلاواتهم العذبة آذان مستمعي إذاعة دولة الكويت على التردد 94,9 لإذاعة القرآن الكريم.

وأشارت مراد إلى أن قطاع الإذاعة بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة د.يوسف السريع حريص على أن يحقق مشروع الإذاعة الجديدة أهدافه النبيلة انطلاقا من الأسس التي قامت عليها فكرة إذاعة الذكر الحكيم لاسيما تعلق المستمعين بعدد من القراء الذين خلدوا أسماءهم في الوجدان بتلاواتهم لكتاب الله تعالى بقراءات و مقامات ساهمت في أن تكون مدارس مرموقة في مهارات تجويد آيات الكتاب الحكيم وباتوا أيقونات تفتخر بها الأجيال المتعاقبة على منصات التلاوة و التجويد .