قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن مذنب (C/2022 E3 ZTF) سيقترب من كوكب الأرض ومن المتوقع رؤيته في الأول من شهر فبراير المقبل.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، أنه ستتم رؤية هذا المذنب بالعين المجردة بعد آخر زيارة له للشمس في العصر الجليدي قبل 50 ألف سنة.

وأوضح أن قدر لمعان المذنب من المتوقع أن يكون أقل من 6 ويعد أول مذنب يمكن رؤيته بالعين المجردة منذ عقدين.

وذكر أن المذنب طويل الفترة يسير في مدار أهليجي ويقترب من الشمس كل 50 ألف سنة مبينا أنه تم اكتشاف هذا المذنب بواسطة مرصد (زويكي) في كاليفورنيا في الثاني من مارس الماضي.

وأشار إلى أن المذنب سيصل إلى نقطة الحضيض وهي أقرب نقطة للشمس في 12 يناير الجاري وعلى مسافة 166 مليون كيلومتر وفي الأول من فبراير المقبل ستكون أقرب نقطة له إلى الأرض على مسافة 42 مليون كيلومتر.