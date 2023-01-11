عبدالكريم العبدالله

يختتم مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت ورشة عمل وطنية مكثفة حول "تقدير المخاطر الصحية المتعلقة بتغيير المناخ واستراتيجات التكيف لمعالجتها من خلال النظام الصحي" في الفترة من 10 إلى 11 يناير.

تم ترتيب ورشة العمل هذه بالتعاون مع وحدة الصحة البيئية في ادارة الصحة العامة لدى وزارة الصحة وكان هدف الورشة العمل مع الفريق الوطني متعدد القطاعات لتحديد نقاط الضعف ذات الأولوية وتدابير التكيف المرتبطة بتغير المناخ والصحة. وشارك المسؤولون الفنيون عبر المستويات الثلاثة لمنظمة الصحة العالمية في ورشة العمل ، مما يدل على أهمية المبادرة لأجندة الصحة على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي.

في الآونة الأخيرة ، أشارت تقارير متعددة إلى التهديد المتزايد الذي يشكله تغير المناخ على العالم وتحديداً في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، بما في ذلك زيادة انتشار الحرارة الشديدة والعواصف الترابية و الفياضانات التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على صحة الإنسان ورفاهه.

تحدث في هذه المناسبة ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت د. أسد حفيظ موضح ان "تغير المناخ قضية ملحة على نطاق عالمي يجب معالجتها لما لها من تأثير سلبي على صحة الإنسان. علاوة على ذلك ، فإنه من المحتمل أن يقوض عقودًا من التقدم في الصحة العالمية وتحقيقنا لأهداف التنمية المستدامة (SDG). " وفي ورشة العمل الوطنية ، أضاف الدكتور حفيظ أنه "من الملح بناء نظام صحي مرن للمناخ في الكويت من خلال تحديد المخاطر الصحية الحساسة للمناخ الآن وفي المستقبل ، وفهم مجموعات الأشخاص الأكثر ضعفاً ، و تسليط الضوء على احتياجات التكيف لإبلاغ السياسات والبرامج الصحية."

والجدير بالذكر ان تم تنظيم ورشة عمل في السابق لتدريب الكوادر الوطنية متعددة القطاعات حول الآثار الصحية لتلوث الهواء من خلال بناء القدرات لاستخدام أداة برمجية لمنظمة الصحة العالمية تُعرف باسم AirQ + والتي تقوم بإجراء حسابات تسمح بتقدير الآثار الصحية للتعرض لتلوث الهواء.