عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة مـن (N5) في القسائم الحكومية في مشروع مدينة صباح الاحمد السكنية والتي تشتمل على 323 قسيمه بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 14 مارس 2019 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 12 يناير 2023 و 15 يناير 2023 ، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 16 يناير 2023 ، و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 18 يناير 2023 .

واضافت "السكنية" انه المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الخبر عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي وأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ولفتت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة بالمسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

ونوهت "السكنية" الى انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة.

والأسماء جاءت كالتالي:

0001 فهد عطا عبدالرضا سلمان

0002 على عبد الكريم اسماعيل عبد الرحيم

0003 بندر محارب فلاح العازمى

0004 مشارى عبدالله فلاح المطيري

0005 عبد الله خالد ناصر الصانع

0006 سيدحسن ناصر فضل ابوالقاسم

0007 خالد محسن مصلح الرشيدى

0008 سعد محمد سعد العازمي

0009 محمد محمود أحمد ابراهيم

0010 احمد عبدالله علي عبدالله

0011 سعود محمد سعود العازمي

0012 عبدالعزيز يوسف حسن ابل

0013 علي راشد جمعان الدوسري

0014 احمد امير فاضل الداود

0015 محمد ناصر سعود حبيب بن جامع

0016 على حسين على عبد الله

0017 احمد غسان حمد البراهيم

0018 فيصل سامي عواد العازمي

0019 يوسف حبيب شناوه المهنا

0020 احمد يوسف رمضان الخباز

0021 براك محمد براك الونده

0022 فهد مدعث راشد العجمي

0023 عباس حبيب حسين محمد

0024 على ابراهيم حسن زينل

0025 أحمد راشد حامد العنزي

0026 محمد خالد راشد المناعي

0027 على فاضل نجم القتناب

0028 ناصر محمد عبد العزيز الفرج

0029 عبدالله على ماضى العجمى

0030 عبد الرحمن خالد عبد الله الغانم

0031 عيسى حمد صالح عبدالرحمن السليم

0032 عبد الله فيصل عبد الله دهراب

0033 وليد عبدالله محمد السويلم

0034 محمد عبدالهادى محمد العنزي

0035 فهد سعود مفرج الهاجري

0036 عيد حمد عيد العويهان

0037 محمد مهدي عبد الكريم العريان

0038 يحيى يوسف مهدي البلوشي

0039 مشعل عبد الله معلى المطيرى

0040 محمد عيد جابر الخالدى

0041 عثمان على عبد الوهاب العصفور

0042 عبد الله سلطان فارس الحطاب

0043 طلال ناهى جبر الفضلى

0044 محمد عادل محمد الجاسر

0045 احمد مسحل عيد العتيبى

0046 انس باسل بدر النفيسى

0047 ماجد محمد مفرح الهاجرى

0048 سعود احمد سعود البدر

0049 صباح خالد صباح الهران

0050 مهدي حاتم مهدي السبيعي

0051 خالد عادل عبد الرحمن الذكير

0052 حمود حزام جهاد العنزى

0053 فيصل بجاد جازى المطيرى

0054 فهد عبدالرحمن عيسى السليم

0055 خالد طلال متلع القحطاني

0056 مشارى نبيل نزار عبد الله

0057 عبدالعزيز خالد عبدالمجيد العوضي

0058 عمر ياسر محمد الصفران

0059 عبد الرزاق جاسم طاهر الشمالى

0060 مناور عبيد مناور العتيبي

0061 عبدالعزيز فهد سالم عبدالله الرسام

0062 خالد عبد الله فلاح العازمى

0063 احمد سلمان اسحيم الميع

0064 عقيل عبد الله مندنى عيدان

0065 سليمان معجب لهمان الدوسرى

0066 عبد الله على جار الله العجمى

0067 عمر فيصل على الشطى

0068 خليفه محمد خليفه الشطي

0069 عبد الله خليفه عبد الله الطراروه

0070 محمد حمد ظافر العجمى

0071 ماجد فالح عواد المطيرى

0072 عبدالسلام احمد محمد العلي

0073 فواز خالد عبد الصمد الفارس

0074 علي هيثم علي الخرس

0075 محمد خالد عبد العزيز العصيمى

0076 خالد مساعد مفضى الرشيدى

0077 يوسف بديع عبد الرزاق الرقم

0078 عبدالله يحيى عليان ماطر مطيران

0079 محمد جمال عبد المحسن الوهيب

0080 فراس محمد علي المري

0081 شبيب على فهد العنزى

0082 محمد صالح عنيزان الرشيدى

0083 حمد رشيد محمد الرشيدي

0084 على سعود فالح الهاجرى

0085 صقر حامد مساعد المدعج

0086 شقير فالح محمد العجمى

0087 عبد العزيز حمزه عباس عبد الله

0088 عبدالله سامي عبدالله السعيد

0089 حمد يوسف عبداللطيف القلاف

0090 حماد فالح حماد الكفيف

0091 محمد فيصل عبدالكريم العوضي

0092 حسن مختار حسن حسن

0093 عامر مسفر عبدالله العجمى

0094 عبد الوهاب جاسم محمد المكيمي

0095 عبد الرحمن حميدان جابر المرى

0096 خليفة عمر ابراهيم العوضي

0097 الحسين احمد محمد صالح احمد

0098 مشعل ابراهيم سليمان الدعيج

0099 خالد فهيد حسن الرشيدي

0100 محمد سليمان سعد بلال عبدالله

0101 علي ايمن يوسف باقر

0102 خالد بدر مطر العيدان

0103 حسين عبدالجليل عبدالكريم عوض بهبهاني

0104 عمر نصار مجبل الماضي القعود

0105 معدى عبد الله عنيزان العجمى

0106 خالد احمد عثمان الرباح

0107 فهد خالد فهد الفريح

0108 عبدالرحمن جاسم محمد الهولي

0109 فهد جاسم محمد محمد

0110 سالم سعد محمد العجمى

0111 عبد العزيز محمد عبد العزيز علي محمد

0112 فهد محمد راشد المري

0113 حمود سعد حمود الخرفشي

0114 زيد حسن عبدالهادي حاجيه

0115 خالد مسفر فيصل الهاجري

0116 عماد خميس طلق العقاب

0117 هيثم حسين علي الصعيليك

0118 نايف شبيب حرمل العجمى

0119 محمد جاسم محمد القلاف

0120 على قاسم عبدالكريم اسماعيل

0121 عبدالعزيز سالم شمروخ الشمروخ

0122 طلال جابر مسلم العازمي

0123 احمد خالد احمد العبدالكريم

0124 على ضاوى على الرشيدى

0125 احمد ابراهيم محمد مفتاح

0126 محمد مشعل عبدالله المطيرى

0127 ناصر سعد عبد الله الدوسرى

0128 على مبارك محمد منصور الخضير

0129 سلمان سعد سعود العازمى

0130 راشد شافي راشد الهاجري

0131 حمد احمد محمد الحربي

0132 عبدالله طلال قاضي العازمى

0133 احمد محمد احمد ابراهيم

0134 جابر محمد بخيت الهاجري

0135 عبدالله احمد ياسين الرس

0136 حمد فالح محمد العجمى

0137 محمد سعد محمد البادي العتيبي

0138 ناصر عبد الكريم يوسف العيدان

0139 فهد سالم عبدالله السليطين

0140 محمد احمد حسين العنزى

0141 عثمان بدر مبارك الشطى

0142 فهد راشد مناحى العجمى

0143 حسن محمد حماد العجمى

0144 ناصر بدر رميض العازمي

0145 طلال بندر جزاع العنزي

0146 ناصر اسماعيل عبد الله السماعيل

0147 محمد منير محمد العازمى

0148 سالم شبال مسلم الراجحي

0149 فيصل محمد عبد الله الحمادي

0150 سلطان سعود ارشيد القفيدي الكعمي

0151 مبارك عبد السلام مبارك الدليمى

0152 طلق سعود طلق العازمي

0153 عبدالرحمن محمد علي العتيبي

0154 على فهد على العازمى

0155 ثامر زيد سعد العازمى

0156 علي اسماعيل خليل فرمن

0157 ميثم سالم حمزه صرخوه

0158 اسماعيل صالح اسماعيل الخزعل

0159 بدر أحمد عبد الله العازمي

0160 عبدالله ثامر مضحى السهلي

0161 حمد مساعد عمر العازمي

0162 جراح محمد صالح المطبقى

0163 عبدالله فلاح مجبل العازمى

0164 طارق عادل على العمر

0165 عبد الله مساعد مبارك السليمان

0166 عبد العزيز حمد عياد العازمي

0167 محمد نايف خالد العنزي

0168 فلاح عيد فلاح العازمى

0169 يوسف باتل سعود الدويله

0170 فيصل فهد عبدالله درع الحربي

0171 خالد غازى برجس الدوسرى

0172 محمد عبدالله محمد الهاجري

0173 سليمان مناور شرى الرشيدى

0174 احمد باقر أحمد باقر

0175 معيض مهدي محمد العجمي

0176 عبدالله صلاح أحمد القبندي

0177 علي صياح نزال شعث الشمري

0178 حسن عبدالله جواد الصايغ

0179 عبد اللطيف محمود حاجى خالدى

0180 خليل طليحان سمار المطيرى

0181 حسن عبد الله على السالم

0182 فالح مناحى محمد العجمى

0183 سليمان طراد سليمان الطراد

0184 خالد علي هاجد العازمي

0185 على عيسى صالح العتيبى

0186 محسن راشد فهيد العجمي

0187 خالد ناصر حشر الشقراء العازمي

0188 فواز بدر مكي القلاف

0189 سعاد بين فهيد العجمي وابنها

0190 ياسين هاشم مهدي الموسوي

0191 خالد بدر حمد الهاجرى

0192 سعد بدر محمد العازمى

0193 محمد سعود مقبل العازمي

0194 احمد مهدى روباج العازمى

0195 احمد عباس محمد البلوشي

0196 بدر فلاح سيف العازمى

0197 فرج صلاح سالم مديد

0198 فهيد ناصر فهيد العجمى

0199 عبدالله راشد جابر المرى

0200 حمد عبدالمحسن بندر بن عيدالمطيري

0201 سالم سعيد حمود العازمي

0202 حمد عبدالمحسن عبدالله المجحم

0203 حمد مبارك حفيظ الهاجرى

0204 ناصر مبارك غريب العجمي

0205 ناصر خالد ناصر السبيعى

0206 فهد بدر ناصر المطيرى

0207 سلمان جلعود حنيف الهاجرى

0208 حمد راشد عوض الجويسري

0209 حمد احمد محمد العجيل

0210 محمد دعيج خليفه محسن

0211 حمد عبدالعزيز حمود الدباسي

0212 فهد ناصر فهد العتيبى

0213 عبدالله مرضي مسلم العازمي

0214 عبد المحسن سعيد عايض العجمى

0215 مشعل ماجد مشعان الديحانى

0216 عبد العزيز أحمد على الخباز

0217 جاسم محمد حامد العازمى

0218 ضاري وائل محمد الخزام

0219 محمد حفيظ محمد العجمي

0220 فهد طلال نايف الشمري

0221 احمد حمود فلاح القريني العازمي

0222 عمر خليل ابراهيم العوضي

0223 عبد اللطيف جاسم محمد المعلم

0224 احمد محمد عامر خيرالله

0225 أحمد محمد عواض المطيرى

0226 محمد احمد فهد الرشيد البدر

0227 عبد الرحمن صالح اسماعيل العبيد

0228 محمد ناصر محمد الهاجري

0229 الطاهر اسماعيل ضيف حسن الجدى

0230 صالح خالد فؤاد حسن

0231 بدر عبيد ادريميح العتيبي

0232 فيصل ضاري عامر البذالي

0233 احمد محمد عيسي الغزالى

0234 ابراهيم عبداللطيف فهد الرباح

0235 عبد الكريم حمد مشيط العجمي

0236 جاسم هانى محمد سليمان

0237 علي ابراهيم علي عبدالله الحاج

0238 فهد على فهد العنزى

0239 محمد صادق حمزه السلمان

0240 سعود فيصل خليفه قريعيط

0241 محمد جاسم محمد محمود

0242 فهد مبارك احمد سرور

0243 مساعد هادي مقنع العازمي

0244 ناصر سالم على العبد الاله

0245 حمد عوض سعد العازمي

0246 فهد ناصر حمد الهاجري

0247 عبد الرحمن مروى حمد العدوانى

0248 محمد شقاحي محمد سطام

0249 محمد على محمد المرى

0250 خالد عبدالله سالم الهاجري

0251 ناصر غازي حروش العتيبي

0252 عبدالله مخلد مبرك العازمي

0253 محمد حسن محمد عباس

0254 محمد خالد فهد الفريح

0255 محمد سعد حميان العازمى

0256 محمد عبد العزيز محمد علي

0257 شعيل سعد شعيل المطيرى

0258 سالم طلال بندر الخطاف

0259 عمر فلاح مدعج الديحاني

0260 عيد مبارك فالح العازمي

0261 عبدالله صالح هادى العنزي

0262 خالد عبداللطيف فهد الرباح

0263 عبد الله هانى محمد سليمان

0264 يعقوب يوسف دخيل الرشيدي

0265 محمد محسن حسين الوطيب

0266 حبيب فلاح عيد العازمى

0267 فهد مساعد مطلق العازمي

0268 مشاري زائد محمد العتيبي

0269 عبد الله عامر عطا الله العازمى

0270 خالد محمد مريط عواض العازمى

0271 عبدالله مطلق ناصر العتيبى

0272 يوسف عادل سعود المحيلبى

0273 على فرج عبدالله الخضري

0274 عبدالعزيز عبدالسلام مصطفى المرزوق

0275 عبد الله ماهر نعمه البدر

0276 حمد راشد فلاح العازمي

0277 نايف سعود محمد العتيبي

0278 سليمان سامى سليمان البالول

0279 مبارك خالد مبارك العازمي

0280 مبارك طلال حسين القحطاني

0281 شافي حمد مبارك الهاجري

0282 خالد عيد مطلق العازمي

0283 عبدالعزيز ناصر مطلق العازمي

0284 احمد سفيح عبدالله الداهوم العازمي

0285 احمد خليفه عوض العازمى

0286 عبدالهادى سعد عبدالهادى الشملان الدوسري

0287 خالد أحمد حسين القحطانى

0288 عامر سالم محمد العجمى

0289 عبدالله سعود عبدالله على العزب

0290 محمد مشعل محمد اكنيفذ

0291 يوسف محمد معتق الشمري

0292 على مهدى ناجى القلاف

0293 حمد صلال ابريك العتيبى

0294 فيصل نايف عوين الشمرى

0295 محمد سليمان هاشم سيد الرفاعى

0296 سالم محمد سالم العجمي

0297 عبدالله وليد حسين الغريب

0298 عبدالرحمن عادل مبارك الونده

0299 مرزوق سعيد سالم العجمى

0300 حسن علي فؤاد حسن

0301 عبدالله عايد حمدان البناقي

0302 محمد فهد دغيم العدواني

0303 ناصر بدر محمد العتيبى

0304 خالد اسعد خليفه الشطى

0305 سالم عبد الهادي سالم العجمي

0306 طلال مطلق محمد العازمى

0307 عبدالله فهد بريحان العازمى

0308 غانم مطلق محمد العازمى

0309 خالد عياد ضيف الله العازمى

0310 مرزوق احمد مرزوق الشبو

0311 عيسى فهد سعد العازمى

0312 على عمر صالح الملا

0313 عبدالعزيز هادى محمد القحطاني

0314 محمد أحمد سعد العدوانى

0315 باسل شليل فالح العتيبى

0316 خالد عبد الله خالد المشعل

0317 حسن عيدان عبد الخضر اصقر

0318 عيد سالم ناصر العجمى

0319 يوسف جواد عبد الله القطان

0320 فهد دهام مناع العجمى

0321 احمد راشد عبد الرحمن السليطين

0322 مبارك عبد الله محمد العجيل

0323 عبدالله ماجد محمد الشمري