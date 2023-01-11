عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة مـن (N5) في القسائم الحكومية في مشروع مدينة صباح الاحمد السكنية والتي تشتمل على 323 قسيمه بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 14 مارس 2019 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 12 يناير 2023 و 15 يناير 2023 ، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 16 يناير 2023 ، و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 18 يناير 2023 .
واضافت "السكنية" انه المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الخبر عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي وأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ولفتت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة بالمسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
ونوهت "السكنية" الى انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة.
والأسماء جاءت كالتالي:
0001 فهد عطا عبدالرضا سلمان
0002 على عبد الكريم اسماعيل عبد الرحيم
0003 بندر محارب فلاح العازمى
0004 مشارى عبدالله فلاح المطيري
0005 عبد الله خالد ناصر الصانع
0006 سيدحسن ناصر فضل ابوالقاسم
0007 خالد محسن مصلح الرشيدى
0008 سعد محمد سعد العازمي
0009 محمد محمود أحمد ابراهيم
0010 احمد عبدالله علي عبدالله
0011 سعود محمد سعود العازمي
0012 عبدالعزيز يوسف حسن ابل
0013 علي راشد جمعان الدوسري
0014 احمد امير فاضل الداود
0015 محمد ناصر سعود حبيب بن جامع
0016 على حسين على عبد الله
0017 احمد غسان حمد البراهيم
0018 فيصل سامي عواد العازمي
0019 يوسف حبيب شناوه المهنا
0020 احمد يوسف رمضان الخباز
0021 براك محمد براك الونده
0022 فهد مدعث راشد العجمي
0023 عباس حبيب حسين محمد
0024 على ابراهيم حسن زينل
0025 أحمد راشد حامد العنزي
0026 محمد خالد راشد المناعي
0027 على فاضل نجم القتناب
0028 ناصر محمد عبد العزيز الفرج
0029 عبدالله على ماضى العجمى
0030 عبد الرحمن خالد عبد الله الغانم
0031 عيسى حمد صالح عبدالرحمن السليم
0032 عبد الله فيصل عبد الله دهراب
0033 وليد عبدالله محمد السويلم
0034 محمد عبدالهادى محمد العنزي
0035 فهد سعود مفرج الهاجري
0036 عيد حمد عيد العويهان
0037 محمد مهدي عبد الكريم العريان
0038 يحيى يوسف مهدي البلوشي
0039 مشعل عبد الله معلى المطيرى
0040 محمد عيد جابر الخالدى
0041 عثمان على عبد الوهاب العصفور
0042 عبد الله سلطان فارس الحطاب
0043 طلال ناهى جبر الفضلى
0044 محمد عادل محمد الجاسر
0045 احمد مسحل عيد العتيبى
0046 انس باسل بدر النفيسى
0047 ماجد محمد مفرح الهاجرى
0048 سعود احمد سعود البدر
0049 صباح خالد صباح الهران
0050 مهدي حاتم مهدي السبيعي
0051 خالد عادل عبد الرحمن الذكير
0052 حمود حزام جهاد العنزى
0053 فيصل بجاد جازى المطيرى
0054 فهد عبدالرحمن عيسى السليم
0055 خالد طلال متلع القحطاني
0056 مشارى نبيل نزار عبد الله
0057 عبدالعزيز خالد عبدالمجيد العوضي
0058 عمر ياسر محمد الصفران
0059 عبد الرزاق جاسم طاهر الشمالى
0060 مناور عبيد مناور العتيبي
0061 عبدالعزيز فهد سالم عبدالله الرسام
0062 خالد عبد الله فلاح العازمى
0063 احمد سلمان اسحيم الميع
0064 عقيل عبد الله مندنى عيدان
0065 سليمان معجب لهمان الدوسرى
0066 عبد الله على جار الله العجمى
0067 عمر فيصل على الشطى
0068 خليفه محمد خليفه الشطي
0069 عبد الله خليفه عبد الله الطراروه
0070 محمد حمد ظافر العجمى
0071 ماجد فالح عواد المطيرى
0072 عبدالسلام احمد محمد العلي
0073 فواز خالد عبد الصمد الفارس
0074 علي هيثم علي الخرس
0075 محمد خالد عبد العزيز العصيمى
0076 خالد مساعد مفضى الرشيدى
0077 يوسف بديع عبد الرزاق الرقم
0078 عبدالله يحيى عليان ماطر مطيران
0079 محمد جمال عبد المحسن الوهيب
0080 فراس محمد علي المري
0081 شبيب على فهد العنزى
0082 محمد صالح عنيزان الرشيدى
0083 حمد رشيد محمد الرشيدي
0084 على سعود فالح الهاجرى
0085 صقر حامد مساعد المدعج
0086 شقير فالح محمد العجمى
0087 عبد العزيز حمزه عباس عبد الله
0088 عبدالله سامي عبدالله السعيد
0089 حمد يوسف عبداللطيف القلاف
0090 حماد فالح حماد الكفيف
0091 محمد فيصل عبدالكريم العوضي
0092 حسن مختار حسن حسن
0093 عامر مسفر عبدالله العجمى
0094 عبد الوهاب جاسم محمد المكيمي
0095 عبد الرحمن حميدان جابر المرى
0096 خليفة عمر ابراهيم العوضي
0097 الحسين احمد محمد صالح احمد
0098 مشعل ابراهيم سليمان الدعيج
0099 خالد فهيد حسن الرشيدي
0100 محمد سليمان سعد بلال عبدالله
0101 علي ايمن يوسف باقر
0102 خالد بدر مطر العيدان
0103 حسين عبدالجليل عبدالكريم عوض بهبهاني
0104 عمر نصار مجبل الماضي القعود
0105 معدى عبد الله عنيزان العجمى
0106 خالد احمد عثمان الرباح
0107 فهد خالد فهد الفريح
0108 عبدالرحمن جاسم محمد الهولي
0109 فهد جاسم محمد محمد
0110 سالم سعد محمد العجمى
0111 عبد العزيز محمد عبد العزيز علي محمد
0112 فهد محمد راشد المري
0113 حمود سعد حمود الخرفشي
0114 زيد حسن عبدالهادي حاجيه
0115 خالد مسفر فيصل الهاجري
0116 عماد خميس طلق العقاب
0117 هيثم حسين علي الصعيليك
0118 نايف شبيب حرمل العجمى
0119 محمد جاسم محمد القلاف
0120 على قاسم عبدالكريم اسماعيل
0121 عبدالعزيز سالم شمروخ الشمروخ
0122 طلال جابر مسلم العازمي
0123 احمد خالد احمد العبدالكريم
0124 على ضاوى على الرشيدى
0125 احمد ابراهيم محمد مفتاح
0126 محمد مشعل عبدالله المطيرى
0127 ناصر سعد عبد الله الدوسرى
0128 على مبارك محمد منصور الخضير
0129 سلمان سعد سعود العازمى
0130 راشد شافي راشد الهاجري
0131 حمد احمد محمد الحربي
0132 عبدالله طلال قاضي العازمى
0133 احمد محمد احمد ابراهيم
0134 جابر محمد بخيت الهاجري
0135 عبدالله احمد ياسين الرس
0136 حمد فالح محمد العجمى
0137 محمد سعد محمد البادي العتيبي
0138 ناصر عبد الكريم يوسف العيدان
0139 فهد سالم عبدالله السليطين
0140 محمد احمد حسين العنزى
0141 عثمان بدر مبارك الشطى
0142 فهد راشد مناحى العجمى
0143 حسن محمد حماد العجمى
0144 ناصر بدر رميض العازمي
0145 طلال بندر جزاع العنزي
0146 ناصر اسماعيل عبد الله السماعيل
0147 محمد منير محمد العازمى
0148 سالم شبال مسلم الراجحي
0149 فيصل محمد عبد الله الحمادي
0150 سلطان سعود ارشيد القفيدي الكعمي
0151 مبارك عبد السلام مبارك الدليمى
0152 طلق سعود طلق العازمي
0153 عبدالرحمن محمد علي العتيبي
0154 على فهد على العازمى
0155 ثامر زيد سعد العازمى
0156 علي اسماعيل خليل فرمن
0157 ميثم سالم حمزه صرخوه
0158 اسماعيل صالح اسماعيل الخزعل
0159 بدر أحمد عبد الله العازمي
0160 عبدالله ثامر مضحى السهلي
0161 حمد مساعد عمر العازمي
0162 جراح محمد صالح المطبقى
0163 عبدالله فلاح مجبل العازمى
0164 طارق عادل على العمر
0165 عبد الله مساعد مبارك السليمان
0166 عبد العزيز حمد عياد العازمي
0167 محمد نايف خالد العنزي
0168 فلاح عيد فلاح العازمى
0169 يوسف باتل سعود الدويله
0170 فيصل فهد عبدالله درع الحربي
0171 خالد غازى برجس الدوسرى
0172 محمد عبدالله محمد الهاجري
0173 سليمان مناور شرى الرشيدى
0174 احمد باقر أحمد باقر
0175 معيض مهدي محمد العجمي
0176 عبدالله صلاح أحمد القبندي
0177 علي صياح نزال شعث الشمري
0178 حسن عبدالله جواد الصايغ
0179 عبد اللطيف محمود حاجى خالدى
0180 خليل طليحان سمار المطيرى
0181 حسن عبد الله على السالم
0182 فالح مناحى محمد العجمى
0183 سليمان طراد سليمان الطراد
0184 خالد علي هاجد العازمي
0185 على عيسى صالح العتيبى
0186 محسن راشد فهيد العجمي
0187 خالد ناصر حشر الشقراء العازمي
0188 فواز بدر مكي القلاف
0189 سعاد بين فهيد العجمي وابنها
0190 ياسين هاشم مهدي الموسوي
0191 خالد بدر حمد الهاجرى
0192 سعد بدر محمد العازمى
0193 محمد سعود مقبل العازمي
0194 احمد مهدى روباج العازمى
0195 احمد عباس محمد البلوشي
0196 بدر فلاح سيف العازمى
0197 فرج صلاح سالم مديد
0198 فهيد ناصر فهيد العجمى
0199 عبدالله راشد جابر المرى
0200 حمد عبدالمحسن بندر بن عيدالمطيري
0201 سالم سعيد حمود العازمي
0202 حمد عبدالمحسن عبدالله المجحم
0203 حمد مبارك حفيظ الهاجرى
0204 ناصر مبارك غريب العجمي
0205 ناصر خالد ناصر السبيعى
0206 فهد بدر ناصر المطيرى
0207 سلمان جلعود حنيف الهاجرى
0208 حمد راشد عوض الجويسري
0209 حمد احمد محمد العجيل
0210 محمد دعيج خليفه محسن
0211 حمد عبدالعزيز حمود الدباسي
0212 فهد ناصر فهد العتيبى
0213 عبدالله مرضي مسلم العازمي
0214 عبد المحسن سعيد عايض العجمى
0215 مشعل ماجد مشعان الديحانى
0216 عبد العزيز أحمد على الخباز
0217 جاسم محمد حامد العازمى
0218 ضاري وائل محمد الخزام
0219 محمد حفيظ محمد العجمي
0220 فهد طلال نايف الشمري
0221 احمد حمود فلاح القريني العازمي
0222 عمر خليل ابراهيم العوضي
0223 عبد اللطيف جاسم محمد المعلم
0224 احمد محمد عامر خيرالله
0225 أحمد محمد عواض المطيرى
0226 محمد احمد فهد الرشيد البدر
0227 عبد الرحمن صالح اسماعيل العبيد
0228 محمد ناصر محمد الهاجري
0229 الطاهر اسماعيل ضيف حسن الجدى
0230 صالح خالد فؤاد حسن
0231 بدر عبيد ادريميح العتيبي
0232 فيصل ضاري عامر البذالي
0233 احمد محمد عيسي الغزالى
0234 ابراهيم عبداللطيف فهد الرباح
0235 عبد الكريم حمد مشيط العجمي
0236 جاسم هانى محمد سليمان
0237 علي ابراهيم علي عبدالله الحاج
0238 فهد على فهد العنزى
0239 محمد صادق حمزه السلمان
0240 سعود فيصل خليفه قريعيط
0241 محمد جاسم محمد محمود
0242 فهد مبارك احمد سرور
0243 مساعد هادي مقنع العازمي
0244 ناصر سالم على العبد الاله
0245 حمد عوض سعد العازمي
0246 فهد ناصر حمد الهاجري
0247 عبد الرحمن مروى حمد العدوانى
0248 محمد شقاحي محمد سطام
0249 محمد على محمد المرى
0250 خالد عبدالله سالم الهاجري
0251 ناصر غازي حروش العتيبي
0252 عبدالله مخلد مبرك العازمي
0253 محمد حسن محمد عباس
0254 محمد خالد فهد الفريح
0255 محمد سعد حميان العازمى
0256 محمد عبد العزيز محمد علي
0257 شعيل سعد شعيل المطيرى
0258 سالم طلال بندر الخطاف
0259 عمر فلاح مدعج الديحاني
0260 عيد مبارك فالح العازمي
0261 عبدالله صالح هادى العنزي
0262 خالد عبداللطيف فهد الرباح
0263 عبد الله هانى محمد سليمان
0264 يعقوب يوسف دخيل الرشيدي
0265 محمد محسن حسين الوطيب
0266 حبيب فلاح عيد العازمى
0267 فهد مساعد مطلق العازمي
0268 مشاري زائد محمد العتيبي
0269 عبد الله عامر عطا الله العازمى
0270 خالد محمد مريط عواض العازمى
0271 عبدالله مطلق ناصر العتيبى
0272 يوسف عادل سعود المحيلبى
0273 على فرج عبدالله الخضري
0274 عبدالعزيز عبدالسلام مصطفى المرزوق
0275 عبد الله ماهر نعمه البدر
0276 حمد راشد فلاح العازمي
0277 نايف سعود محمد العتيبي
0278 سليمان سامى سليمان البالول
0279 مبارك خالد مبارك العازمي
0280 مبارك طلال حسين القحطاني
0281 شافي حمد مبارك الهاجري
0282 خالد عيد مطلق العازمي
0283 عبدالعزيز ناصر مطلق العازمي
0284 احمد سفيح عبدالله الداهوم العازمي
0285 احمد خليفه عوض العازمى
0286 عبدالهادى سعد عبدالهادى الشملان الدوسري
0287 خالد أحمد حسين القحطانى
0288 عامر سالم محمد العجمى
0289 عبدالله سعود عبدالله على العزب
0290 محمد مشعل محمد اكنيفذ
0291 يوسف محمد معتق الشمري
0292 على مهدى ناجى القلاف
0293 حمد صلال ابريك العتيبى
0294 فيصل نايف عوين الشمرى
0295 محمد سليمان هاشم سيد الرفاعى
0296 سالم محمد سالم العجمي
0297 عبدالله وليد حسين الغريب
0298 عبدالرحمن عادل مبارك الونده
0299 مرزوق سعيد سالم العجمى
0300 حسن علي فؤاد حسن
0301 عبدالله عايد حمدان البناقي
0302 محمد فهد دغيم العدواني
0303 ناصر بدر محمد العتيبى
0304 خالد اسعد خليفه الشطى
0305 سالم عبد الهادي سالم العجمي
0306 طلال مطلق محمد العازمى
0307 عبدالله فهد بريحان العازمى
0308 غانم مطلق محمد العازمى
0309 خالد عياد ضيف الله العازمى
0310 مرزوق احمد مرزوق الشبو
0311 عيسى فهد سعد العازمى
0312 على عمر صالح الملا
0313 عبدالعزيز هادى محمد القحطاني
0314 محمد أحمد سعد العدوانى
0315 باسل شليل فالح العتيبى
0316 خالد عبد الله خالد المشعل
0317 حسن عيدان عبد الخضر اصقر
0318 عيد سالم ناصر العجمى
0319 يوسف جواد عبد الله القطان
0320 فهد دهام مناع العجمى
0321 احمد راشد عبد الرحمن السليطين
0322 مبارك عبد الله محمد العجيل
0323 عبدالله ماجد محمد الشمري