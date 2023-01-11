المملكة تستهدف إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، إن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة.

وأضاف الوزير في مؤتمر التعدين المنعقد في الرياض، أن هذا الاستخدام يشمل إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي.

وأوضح أن المملكة تعتزم استخدام مواردها من اليورانيوم بما يتماشى مع الالتزامات الدولية ومعايير دورة إنتاج الوقود النووي.

وكان الأمير عبد العزيز قال في وقت سابق، إن "لدينا كميات كبيرة من اليورانيوم وسنقوم باستغلالها تجاريا بالشكل الأمثل.. سنتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية، وسنبحث عن الشركاء المناسبين".