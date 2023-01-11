تم عرض الوضع الوبائي للفيروس في البلاد.. والتوصل لتوصيات بشأن التدابير الاحترازية الخاصة بالسفر

عبدالكريم العبدالله

في إطار دور المركز الوطني للوائح الصحية الدولية في رفع قدرات الاستعداد والتأهب وتفعيل أنشطة الاستجابة الفعالة للطوارئ الصحية في دولة الكويت، قام رئيس المركز الوطني ومقرر اللجنة العليا الدائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية IHR، د.سندس القبندي، بعقد اجتماع على المستوى الوطني حضره أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة من داخل الوزارة (مدير إدارة الصحة العامة، رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية، رئيس قسم مختبرات الصحة العامة، رئيس قسم صحة الموانئ والحدود، مدير إدارة الطوارئ الطبية، مدير إدارة منع العدوى، مدير إدارة المستودعات الطبية، مدير إدارة المختبرات الطبية) ومن خارج وزارة الصحة (الإدارة العامة للطيران المدني، وزارة الداخلية - إدارة أمن المنافذ والإدارة العامة للدفاع المدني، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، الإدارة العامة للجمارك، الهيئة العامة للبيئة، وزارة الخارجية، ومؤسسة الموانئ الكويتية)، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد COVID-19 في جمهورية الصين الشعبية، حيث ترأس الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة نائب رئيس اللجنة، الدكتورة بثينة المضف.

وتضمنت بنود الاجتماع عرض الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد COVID-19 والمستجدات الوبائية في جمهورية الصين الشعبية وعرض للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد COVID-19 بدولة الكويت ومناقشته والتوصل إلى توصيات تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التدابير الاحترازية الخاصة بالسفر الدولي المبنية على تقييم الوضع الوبائي الحالي وباستخدام النهج القائم على تحليل المخاطر، واتخاذ الخطوات العملية والترتيبات التشغيلية لتسهيل نجاح تطبيق هذه التدابير تعزيزا لإطار الجاهزية والاستعداد، إضافة إلى التوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية الشخصية والمجتمعية، وذلك حفاظاً على الامن الصحي في البلاد.