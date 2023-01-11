مريم بندق

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم الأربعاء 2023/1/11 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي براك الشيتان بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي على مجريات جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2023/1/10 وما تضمنه جدول أعمال الجلسة من تقارير اللجان البرلمانية المختصة التي لم يتاح للحكومة خلال اجتماعات تلك اللجان استكمال تقديم رأيها الدستوري والمالي حيالها وهو ما دعا الحكومة إلى أن تطلب من مجلس الأمة عبر بيان تلته أثناء الجلسة لإعادة التقارير إلى اللجان البرلمانية ذات العلاقة للوصول إلى حلول تحقق الأهداف التى حرصت الحكومة على تضمينها في المشاريع الواردة ببرنامج عملها المقدم إلى مجلس الأمة إلا أن الحكومة لم تمكن من ذلك مما اضطرت معه إلى مغادرة الجلسة والاعتذار عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة اليوم وعقد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء لتدارس الخيارات المتاحة.