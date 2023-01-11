استؤنفت حركة الطيران في الولايات المتحدة بشكل تدريجي بعد العطل الفني الذي تسبب في إيقافها بشكل كامل.



وأعلنت ادارة الطيران الفيدرالية الأميركية استئناف رحلات المغادرة من مطاري نيوارك في نيوجيرسي وأتلانتا في جورجيا، مؤكدة أنها أحرزت تقدما في استعادة نظام الإشعارات بعد انقطاع الخدمة.



وقالت الإدارة إن جميع الرحلات الجوية الموجودة حاليا في الأجواء الأميركية آمنة للهبوط.



وتابعت إدارة الطيران الفيدرالية، ان تأخير حركة الإقلاع من المطارات سيستمر حتى التاسعة صباحا بتوقيت نيويورك.



من جهتها، قالت كارين جان-بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إنه لا يوجد دليل على أن تعطل نظام إدارة الطيران الاتحادية كان بسبب هجوم إلكتروني «سيبراني» وان الرئيس جو بايدن أمر بفتح تحقيق.



وقالت جان-بيير في تغريدة عبر تويتر «لا توجد أدلة على هجوم إلكتروني، لكن الرئيس أمر وزارة النقل بأن تفتح تحقيقا شاملا في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الاتحادية تحديثات منتظمة».



وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض «يمكن للطائرات الهبوط بشكل آمن لكن لا يمكنها الإقلاع».



وتسبب العطل الذي أعلنت عنه إدارة الطيران الفيدرالية، في تأجيل آلاف الرحلات داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية أعلنت تأجيل مئات الرحلات داخل وخارج الولايات المتحدة وإلغاء عشرات الرحلات، مؤكدة انه تم تأخير الرحلات الجوية في مواقع متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد عطل إلكتروني.

وقالت الادارة انه في حوالي الساعة 6:30 بالتوقيت الشرقي، كانت قد تعرضت مئات من رحلات الطيران لعمليات تأخير شملت رحلات داخلية وأخرى خارجية، وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware.

وأبلغ موقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware عن 760 حالة تأخير. وقالت الوكالة في تغريدة إنها تعمل على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية: «نجري عمليات التحقق النهائية للتأكد من السلامة وسنعيد النظام للعمل الآن». «العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني تتأثر».

وقالت الوكالة إنها ستقدم تحديثات متكررة لأنها تحرز تقدمًا.

وأوضحت الادارة انها طلبت من شركات الطيران تعليق الرحلات لساعات.