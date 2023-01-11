مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقرارا ونجدد الدعوة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية

عبدالكريم العبدالله

في إطار متابعة الوضع الوبائي، وجهود وزارة الصحة والفريق الاستشاري المعني بتطورات ڤيروس كورونا، أظهرت الفحوصات الجينية في الوزارة رصد متحور (XBB.1.5) الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، من ڤيروس كورونا.

إلى ذلك، وفيما تؤكد الوزارة أن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقرارا ولله الحمد، تجدد الدعوة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية، لاسيما في ظل المعلومات الأولية بشأن سهولة انتقال هذا المتحور الذي تم اكتشافه وفقا للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم منذ بداية رصده في أكتوبر الماضي، مؤكدين أن ظهور تلك مثل التحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو إلى القلق.

وبهذا الصدد تنصح الوزارة بأهمية تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة المغلقة وداخل المؤسسات الصحية العلاجية، وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض، مع ضرورة المواظبة واستكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.