أهمية كبيرة للتمارين الميدانية في محاكاة الواقع وإكساب المنتسبين مهارات إدارة الأزمات



قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف بزيارة إلى معسكر الصمود، وكان في استقباله وكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة.



وتفقد النواف عددا من الوحدات، وشدد على استمرار خطط التأهيل ورفع الجاهزية القتالية لدى قوات الحرس الوطني ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد في حماية مقدرات البلاد.



وخلال الزيارة اطلع على التجهيزات الجارية لتنفيذ تمرين «أسد الجزيرة 5»، الذي يعتبر أحد أكبر التمارين القتالية على مستوى الوحدات المقاتلة والمساندة في الحرس الوطني للاطمئنان على جاهزية القوات وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها، مؤكدا أهمية التمارين الميدانية في محاكاة الواقع وإكساب المنتسبين المهارات اللازمة لإدارة الأزمات والعمل كفريق واحد، مثنيا على جهود القائمين على التجهيز للتمرين وتوفير كل الإمكانات لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.



كما قام النواف بزيارة إلى وحدة موسيقى الحرس الوطني، واستمع إلى ايجاز عن موسيقى الحرس منذ تأسيسها وما شهدته من تطور، وأهم المشاركات التي تقوم بها داخل وخارج الكويت، واستمع إلى إحدى الفقرات التدريبية من عزف منتسبي موسيقى الحرس الوطني، مشيدا بالأداء المتميز والمستوى الراقي، داعيا إلى الاستفادة من الآلات والمعدات المتطورة التي تواكب أفضل الآلات الموسيقية المستخدمة في المؤسسات العسكرية المرموقة، ما يضمن تميز موسيقى الحرس الوطني ومشاركاتها في المناسبات المختلفة، وما تقوم به من رفع الروح المعنوية للمنتسبين خلال العروض العسكرية.



وفي نهاية الجولة، وجه النواف ببذل الجهود لصقل خبرات ومهارات المنتسبين، مؤكدا أن الحرس الوطني منذ انطلاق مسيرته يسخر كل الإمكانات اللازمة للارتقاء بالعنصر البشري في كل المجالات باعتباره ركيزة التطور وضمان النجاح في حفظ أمن الوطن وحماية مقدراته في ظل قيادته الرشيدة.