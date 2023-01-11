تعتزم الحكومة السويدية الجديدة تعديل قوانين البلاد للسماح للشركات ببناء مفاعلات نووية في مواقع جديدة.

وقالت وزيرة المناخ السويدية رومينا بورمختاري، في إيجاز صحفي إن مشروع القانون المقترح سيتضمن تعديلات في القيود الجغرافية الحالية على إقامة المفاعلات الجديدة، وكذلك عدد الوحدات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السويد، التي لديها بالفعل ستة مفاعلات نووية، تحتاج إلى كل طاقة جديدة تستطيع الحصول عليها، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب بحلول عام 2045 نظرا لاستخدام الكهرباء في كل شيء، من الصناعات الثقيلة إلى منظومة النقل.

كما تبرز أزمة الطاقة الحالية قيمة استقرار القدرة المحلية على توليد الكهرباء.

وتقول الشركات، ومنها شركة "فاتنفال آيه بي"، إن أول مفاعلات جديدة يمكن أن تبدأ العمل أوائل العقد المقبل.