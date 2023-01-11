تراجع معدل التضخم في جمهورية التشيك على نحو طفيف في كانون الأول/ديسمبر فيما يتوقع البنك المركزي تباطؤا سريعا بعد توقعات بأن يصل التضخم للذروة في وقت مبكر من العام الجاري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مكتب الإحصاء التشيكي إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 8ر15 % عن عام سابق. وكانت القراءة أقل من توقعات البنك المركزي لكانون الأول/ديسمبر وبلغت 1ر19 %.

وساعدت الإعانات الحكومية لحماية الأسر من فواتير الطاقة المرتفعة في إبقاء التضخم دون توقعات البنك المركزي في وقت متأخر من العام الماضي، ما يدعم الحجج بالإبقاء على معدلات الفائدة رغم أن الاقتصادات الكبرى كثفت تشديد السياسات النقدية.

وقال محافظ البنك المركزي أليس ميشيل مرارا إن نمو الأسعار سوف يتباطأ بشكل كبيير العام الجاري، ويقترب من نسبة الـ2 % المستهدفة بحلول منتصف .2024

وكانت أسعار الغذاء والمشروبات هي المحرك الرئيسي للتضخم السنوي، حيث ارتفعت بواقع 5ر25 %، بينما انخفضت أسعار الكهرباء بواقع 2ر21 % مقارنة بعام سابق جراء المساعدة الحكومية.

وأضاف ميشيل أنه من المحتمل أن يتسارع التضخم في الشهرين الأولين من 2023 وقد يصل لذروته ليبلغ 20 % تقريبا قبل أن يبدأ في التباطؤ بشكل حاد اعتبارا من الربيع.