قالت بوينغ إنها تلقت طلبيات لشراء 808 طائرات وسلمت 480 طائرة في الإجمال عام 2022 بفضل تسارع وتيرة عملها في الربع الرابع، لكن هذا لم يكن كافيا لتتجاوز إيرباص.

ويمثل عدد الطائرات التي سلمتها المجموعة زيادة بنسبة 40 % مقارنة بالعام السابق، وكذلك أفضل أداء منذ العام 2018.

وتعيّن على المجموعة الأميركية بعد ذلك إدارة أزمة 737 ماكس بعد حادثين مميتين والتباطؤ الهائل في الحركة الجوية جراء جائحة كوفيد، فقد سجلت في عامي 2019 و2020 عددًا من الإلغاءات أكثر من الطلبات.

وبدأ عدد عمليات التسليم والطلبات الارتفاع مجددًا اعتبارًا من العام 2021. لكن شركة بوينغ ما زالت وراء شركة إيرباص التي أعلنت أيضًا الثلاثاء أنها سلمت 661 طائرة وبلغ عدد صافي طلبياتها 820 طائرة في 2022.

وتحظى أرقام التسليم بمتابعة خصوصا في وول ستريت لأن المجموعة تتلقى عندها كامل المبالغ المتوجبة على العميل. عندما أصدرت آخر نتائج ربع سنوية في تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت بوينغ عن تصنيع مئات الطائرات قبل تسليمها، بما في ذلك طائراتها الأكثر شهرة 737 ماكس و787 دريملاينر.