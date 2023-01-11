تستضيف الولايات المتحدة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في جورجيا في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر 2023 بمشاركة 189 دولة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقها الالكتروني، أن المؤتمر الذي يعقد مرة كل عامين هو المنتدى العالمي البارز الذي يركز على تنفيذ التزامات الفساد المنصوص عليها في المعاهدة.

وأضافت أن 189 دولة طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في المجتمع المدني سيجتمعون من جميع أنحاء العالم للتركيز على طرق النهوض بالتزامات مكافحة الفساد وأولويات السياسات.

وبحسب البيان، تتطلع الولايات المتحدة إلى استضافة هذا الاجتماع المهم خلال الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.