قالت مصادر مطلعة إن مجموعة التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب تدرس استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في شركة أوبن إيه. آي المطورة لمنصة المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الصفقة المقترحة تتضمن قيام مايكروسوفت بضخ هذه الاستثمارات على مدى عدة سنوات، رغم أن الشروط النهائية يمكن أن تتغير، مضيفة أن الشركتين تناقشان الصفقة منذ شهور.

وذكر موقع "سيمافور" الإخباري في وقت سابق، أن الاستثمار المحتمل سيضم أيضا شركات استثمار مالي أخرى، ويمكن أن يقدر قيمة أوبن أيه.آي بحوالي 29 مليار دولار، مضيفا أن الوثائق التي تم إرسالها للمستثمرين كانت تستهدف اتمام الصفقة بنهاية العام الماضي.

يذكر أن منصة شات جي.بي.تي أضاءت الإنترنت منذ إطلاقها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وجمعت أكثر من مليون مستخدم خلال أقل من أسبوع. وتستطيع هذه المنصة تقليد الأصوات البشرية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو أثار التكهنات حول قدرتها على أن تحل محل الكتاب المحترفين، أو حتى تهديد نشاط البحث الرئيسي لشركة جوجل.

وتحقق شركة أوبن ايه.آي التي شارك في تأسيسها إيلون ماكس وسام ألتمان عائداتها من خلال رسوم تفرضها على المطورين مقابل السماح لهم باستخدام تكنولوجيتها.