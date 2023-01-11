ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن رجلا 60/ عاما/ لقي حتفه جراء انهيار جليدي في شمال إيطاليا بينما كان يبحث عن كلبيه.

وفوجئ ميشيل بوجا، وهو في الأصل من رومانيا، في البداية بسوء الأحوال الجوية وتقطعت به السبل يوم السبت بينما كان يتنزه مع اثنين من كلاب الهاسكي في جبال فالي سبلوجا في مقاطعة سوندريو شمال إيطاليا بالقرب من الحدود مع سويسرا، حسبما ذكرت وكالة أنسا للأنباء.

وبعد طلب المساعدة، تمكن من العودة إلى أسفل الوادي بمفرده ليلة السبت. وحدد رجال الإنقاذ موقع الكلبين لكنهم لم يتمكنوا من حملهما على اللحاق بهم، ليقرر الرجل العودة إلى الجبال لإعادة الكلبين إلا أن انهيارا جليديا فاجئه على ارتفاع حوالي ألفي متر ليلقى حتفه.