حظيت أغنية رامي صبري "انت الأصل" التي طرحها مؤخرا بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و 240 ألفا و 228 مشاهدة بعد 5 أيام من إصدارها

وتعد "انت الأصل" خامس أغنيات ألبوم رامي صبري "معايا هتبدع" الذي طرحه بمناسبة العام الميلادي الجديد، حيث عكف على تجهيزه خلال الفترة الماضية واختيار أفضل الأغنيات لطرحها.

وواصل صبري الترويج لأغنيته، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "انت الأصل تحطم الأرقام"، معبرا عن فرحته بانتشارها وأعاد نشر تعليقات الجمهور عليها.

وأصدر رامي صبري الأغنية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية يوم الخميس الماضي، وهي كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

وطرح صبري في فترة زمنية تجاوزت 20 يوما ألبومه الذي ضم 7 أغنيات هي "معايا هتبدع"، و"يمكن خير"، و"لما بيوحشني"، و"إحنا في حتة تانية" و"إنت الأصل" و"بتفتكرني ساعات"، و"حبينا" التي طرحها الثلاثاء