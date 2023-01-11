ساعد ألمان يعملون في مجال الإنقاذ ببحر الشمال وبحر البلطيق، إجمالي 3300 شخص في حوالي 1900 مهمة العام الماضي.

أعلنت ذلك، الجمعية الألمانية لإنقاذ الغرقى "كوكسهافن".

وجاءت الأرقام أقل من عام 2021، التي سجلت فيها الجمعية أكثر من 2000 مهمة ساعد فيها المنقذون أكثر من 3500 شخص.

ومع ذلك، تم العام الماضي إنقاذ عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين تعرضت حياتهم للخطر في عرض البحر، حيث تم إنقاذ 91 شخصا عام 2022، مقابل 61 شخصا في العام السابق له.

وتم إنقاذ 306 أشخاص من خطر وشيك (:2021 271). وتم نقل مرضى أو مصابين على متن سفن أو في جزر إلى البر الرئيسي في 361 حالة. وتم إنقاذ 39 سفينة أو قاربا من الغرق كلية.