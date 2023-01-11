حذر وزير الشؤون الرقمية الألماني، فولكر فيسينج، من تشديد قواعد تنظيم الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تسهدف في المقام الأول حظرها أو الحد منها.

وقال فيسينج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن الذكاء الاصطناعي سيترسخ بسرعة كبيرة وبشكل كبير في حياة الناس اليومية.

وفي إطار زيارة للولايات المتحدة الأمريكية تفقد الوزير الأسبوع الماضي مع منظمة "أوبن أيه آي" غير الربحية لأبحاث الذكاء الاصطناعي إحدى شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، والتي تلقى اهتماما من الرأي العام بروبوتها النصي البليغ "ChatGBT".

ويعتمد "ChatGBT" على نموذج "GPT3- AI"، والذي يمكن استخدامه لإنشاء نصوص بليغة يمكن أن يظن البعض أنها من عمل الإنسان. وقال فيسينج: "مع الجيل القادم من نموذج لغة الذكاء الاصطناعي GPT4- ستُتاح أشياء من شأنها أن تغير حياتنا"، ممثلا على ذلك بالترجمة الفورية إلى جميع اللغات في غضون ثوانٍ، وإعداد خطب أو عروض تقديمية في غضون ثوانٍ حول أي موضوع بمستوى عالٍ جدا من الدقة اللغوية والمهارات اللغوية الرائعة، وقال: "أنا متأكد من أن الكثير من الناس في ألمانيا وأوروبا سيستخدمون هذا".

قال فيسينج إن تنظيم هذا الذكاء الاصطناعي ضروري، "لكن لا ينبغي أن نفكر من منطلق الحظر، أي يجب ألا نفكر قدر الإمكان في كيفية حصره أو تقييده أو حتى حظره، بل يجب أن نركز على مسألة الشفافية والتفكير في كل شيء من منظور المستخدمين".