ذكر موقع "تك كرانش" التقني أن السلطات الأوروبية ستستجوب منصة تيك توك "TikTok" الصينية حول سلامة البيانات والمعلومات المضللة.

وأفاد موقع "تك كرانش" بأن الموضوعات الأخرى التي طرحها الاتحاد الأوروبي في اجتماعات مع مسئولي المنصة هي سلامة الأطفال، والمعلومات المضللة الروسية، وشفافية المحتوى السياسي المدفوع.

وواجهت منصة تيك توك مجموعة من التدقيق التنظيمي عبر الكتلة الأوروبية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك شكاوى من سلطات حماية المستهلك وعدد من التدخلات من سلطات حماية البيانات، بالإضافة إلى إجراء استفسارين مفتوحين للائحة العامة لحماية البيانات في أيرلندا؛ أحدهما بشأن معالجة منصة الفيديوهات لبيانات الأطفال؛ والآخر في عمليات نقل البيانات إلى الصين، الذي بدأ في عام 2021.