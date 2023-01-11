‫كرم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح اليوم الأربعاء، وبحضور نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر، الجهات المشاركة في تمرين شامل 8 ونقل لهم تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد وإشادته بجهودهم المبذولة التي استمرت عدة أشهر طوال فترة التجهيز للتمرين، مما أثمر نجاح جميع الفعاليات بمشاركة معظم جهات الدولة الحكومية والأهلية التى بلغ عددها 33 جهة. وحث الفريق المكراد الجهات المشاركة على الاستمرار في متابعة نتائج التمرين والخروج بالتوصيات والدروس المستفادة من التمرين وتطبيقها على أرض الواقع للتعامل مع أي حادث لا سمح الله.