الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن نادي أم صلال القطري لكرة القدم، تعاقده رسميا مع المهاجم الأسترالي فالنتينو يويل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليكون بديلا للاعب الأردني ياسين البخيت والذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



كما أتم نادي الوكرة تعاقده الرسمي مع المحترف الجزائري عدلان قديورة حتى نهاية الموسم الحالي، ليكون بديلا للمحترف الإيراني أوميد إبراهيمي الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.



ولعب قديورة، في بداية هذا الموسم الحالي لصالح الدحيل القطري بدلا من الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي عانى من الإصابة، وقبلها خاض تجربة في الغرافة لمدة موسمين، انتقل بعدها لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي أحد أندية الدرجة الأولى.



هذا، وتستكمل اليوم مباريات الجولة التاسعة من الدوري القطري، بمباراتين حيث يحل العربي (19 نقطة) ضيفا ثقيلا على الوكرة (15 نقطة) بملعبه سعود بن عبدالرحمن في الـ4:15 مساء، ويفتقد الوكرة جهود الثنائي أحمد فاضل وخالد منير لتواجدهما مع المنتخب القطري في كأس الخليج الحالية بمدينة البصرة العراقية.



وفي المباراة الثانية يلعب السيلية مع الأهلي، على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، في الـ4:15 مساء اليوم.



ويعلم المدرب التونسي سامي الطرابلسي أن فريق السيلية يعاني في بعض الخطوط، بيد أنه سيسعى إلى اللعب بواقعية، والخروج بنتيجة تضمن استعادة الثقة من جديد بعد خسارة الفريق أمام الريان بالجولة السابقة، ويقبع السيلية في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.



بدوره، الأهلي، الذي يحتل المركز الخامس بـ10 نقاط، يأمل استعادة توازنه مجددا، وهو يتطلع في ظل الاستقرار الذي يعيشه مع مدربه المونتينيغري نيبويشا يوفوفيتش لاقتحام المربع الذهبي هذا الموسم، ومحاولة الاستفادة من إهدار منافسيه بعض النقاط حال حدوث ذلك خلال هذه الجولة.