يعقوب العوضي



انطلقت تدريبات المنتخب الوطني للكرة الشاطئية أمس الأول بقيادة المدير الفني المدرب إسماعيل عبدالقدوس والمدرب مساعد الرندي وحضور جميع اللاعبين، وذلك على الملاعب الشاطئية في مركز الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2024 المقررة في إندونيسيا مارس المقبل.



واتصفت التدريبات بالجدية والندية والقوة، حيث ركز عبدالقدوس على الجانب البدني، خاصة بعد فترة التوقف التي طالت جميع اللاعبين، كما ركز الرندي على بعض الجمل التكتيكية وشرح قوانين الكرة الشاطئية.



وفي هذا الإطار، أكد عبدالقدوس أن منتخبنا حديث التكوين ومعظم اللاعبين يحتاجون لشرح بعض الأمور الفنية خاصة في الشق القانوني للعبة وتطبيق بعض الأسس، مضيفا: «لدينا لاعبون قادرون على تمثيل المنتخب الوطني بالصورة اللائقة، ولكننا نطمح في الوقت الحالي لتعزيز الثقة بقدراتهم وإمكاناتهم».



من جانبه، قال الرندي إن هناك تركيزا على عدة جوانب في التدريبات اليومية التي نسعى من خلالها لتحقيق أقصى فائدة بدنية وذهنية، مشيدا بجهود اللاعبين وتعاونهم والتزامهم بالحضور اليومي، لاسيما أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم ممكن رغم صعوبة المهمة.