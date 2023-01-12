يواجه مساء اليوم ريال بيتيس، بطل الكأس نظيره برشلونة وصيف الدوري في الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على ملعب الملك فهد بالرياض بالمملكة العربية السعودية.



ويدخل النادي الكاتالوني مباراة اليوم بعد أن فض شراكته في الدوري مع غريمه، إثر فوزه المثير والمشحون في العاصمة على أتلتيكو مدريد 1-0 الأحد ضمن المرحلة الـ16، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ريال الذي سقط السبت أمام مضيفه فياريال 2-1.



وسيعود المهاجم الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي لقيادة هجوم برشلونة بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة لتنفيذه عقوبة الإيقاف الأولى من أصل ثلاث مباريات في الدوري، كما يعود الظهير جوردي ألبا الذي غاب ضد أتلتيكو إثر طرده ضد إسبانيول.



ومنذ أن تغير نظام البطولة الى التجمع بدلا من مباراة واحدة، لم يحقق برشلونة اللقب ووصل الى النهائي مرة واحدة، مقابل لقبين لغريمه ريال مدريد.



إنجلترا



تأهل مان يونايتد ونيوكاسل يونايتد إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية الثلاثاء بفوز الأول على تشارلتون من الدرجة الثالثة 3-0، والثاني على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في ربع النهائي.



وافتتح الشياطين الحمر التسجيل في المباراة عن طريق البرازيلي أنتوني (21)، فيما أضاف ماركوس راشفورد الثاني والثالث في الدقيقتين 90 و90+4.



في المقابل، أراد نيوكاسل صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي ودع كأس إنجلترا السبت الماضي أمام ناد من الدرجة الثالثة هو شيفيلد وينزداي (2-1)، الثأر لمشجعيه.



وتقام مساء اليوم مباراة واحدة مؤجلة من الجولة الـ 7 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يستضيف فولام سابع الترتيب (28 نقطة) على ملعبه كرافين كوتاج، نظيره تشلسي العاشر (25 نقطة).



إيطاليا



انتزع الإنتر بطاقة ربع نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم بعد فوزه الدرامي على بارما 2-1 بعد التمديد لشوطين اضافيين أمس الأول، وواجه الانتر كل المصاعب لإقصاء سادس ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالية الذي كان متسلحا بعودة حارسه المخضرم جانلويجي بوفون الغائب منذ الأول من أكتوبر الماضي. وافتتح ستانكو يوريتش التسجيل لبارما (26)، وجاء التعديل متأخرا بواسطة لاوتارو مارتينيز(88)، ليذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين، تمكن خلالها البديل فرانشسيكو أكيربي من تسجيل هدف الفوز للانتر (110).



وتقام مساء اليوم مباراتان، حيث ضمن دور الـ 16 لكأس إيطاليا، حيث يستضيف فيورنتينا نظيره سمبدوريا، فيما يحل جنوى ضيفا على فريق العاصمة روما في المباراة الثانية.