شاركت فرق الجامعة الأمريكية في الكويت في بطولة رابطة ألعاب القوى الجامعية UAAK لعام 2022-2023، حيث حققت فرق الجامعة الفوز في عدد من المباريات التي أقيمت على مدار 3 أشهر، اذ فاز فريق كرة الصالات للسيدات بالمركز الأول، كما حصل فريق كرة السلة للرجال على المركز الثاني، بينما حل فريق كرة القدم للرجال في المركز الثالث.

وأعربت عميدة الشؤون الطلابية بالجامعة هلا العبدالرزاق عن سعادتها بالطلبة الرياضيين في الجامعة، مبينة أن البطولة عكست الروح والمهارات الرياضية لدى الطلبة، الأمر الذي جعلهم يحققون الفوز في عدد من الرياضات، مشيرة إلى «أننا نتطلع إلى المزيد من النجاح الرياضي بالجامعة».



يذكر أن الجامعة الأمريكية في الكويت تشارك سنويا في اتحاد ألعاب القوى الجامعية في الكويت (UAAK)، وفي بطولة التعليم العالي للمؤسسات الخاصة والحكومية، وعلى مر السنين، يتم تنظيم بطولات جماعية لبعض الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم وكرة الريشة وتنس الطاولة وكرة السلة والكرة الطائرة.