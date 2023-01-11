دمشق ـ هدى العبود



ما ان هبطت الطائرة بالفنان الكبير دريد لحام وزوجته السيدة هالة بيطار حتى كانت «الأنباء» بانتظارهم.. وردا على سؤال «الأنباء» كيف يشعر الأب والأم بفقدان أبنائهم؟ حتى كانت الدموع تملأ عيني بطل مسرحية «كاسك يا وطن»، لكنه قال سبق ان قدمنا مسرحية «غربة» وشاهدها العالم العربي بأثره، واليوم أقول عندما يفقد أحدنا فلذة كبده يكون غريبا والغربة قاسية باردة لكن من غرس في قلب جورج وسوف الحب الكبير لأبنائه وعشاق فنه وحبه لوطنه الجريح سوريا كفيل بتضميد جراح نازفة لن تتوقف بقلبه وقلب والدته، وأقول لسلطان الطرب وهو سلطان بكل شيء بفنه بأخلاقه بحبه لوطنه «هذه الآمال الحسان لا يعجز الله عن أن يتعهدها بلطفه وعنايته حتى تخرج ثمارها، وإن الذي أنبت في جناحي هذه القوادم والخوافي لا يرضى أن يتركنا بأماكننا مكسورين بدون حياة، وان الله الذي اعطانا الكثير في هذه الحياة من سرور وغبطة، يختبرنا ويختبر صبرنا وقوة ايماننا، علما ان الأب والام عندما يفقدان اعز ما اعطاهما الله، لم يبق لهم إلا حلاوة الأمل التي هي قوام الحياة».



وأضاف لحام وزوجته السيدة هالة بيطار «اليوم نشعر فيه بخيبة الآمال، وانقطاع حبل الرجاء كما يشعر جورج وزوجته انهما يعيشان آخر يوم من أيام حياتهما، لأنه لا خير في حياة يحياها المرء بغير أولاده وقلوبهم الدافئة، ولا خير في قلب يخفق بغير حب الأبناء والأحفاد وأبناء الوطن، لأنهم الوطن الكبير الرحيم».



بدوره، قال الفنان أيمن زيدان معزيا سلطان الطرب «أعرف أن كل الكلمات لن ترمم وجع الفقدان.. وأدرك معنى أن يشيع أحدنا فلذة كبده.. لكن هذه هي الدنيا حين تمارس قسوتها يا صديقي.. الموت حق علينا جميعا لكنه حين يأتي مبكرا فليس أمامنا إلا الصبر.. إنه أسوأ التجارب ولن يعزينا سوى الإيمان بأن أحبتنا قد رحلوا الى مكان أفضل».



أما الفنانة القديرة منى واصف فقالت: «أفظع شيء لما الأهل يدفنوا ولادهن من قبل منن، شغلة صعبة كتير، مع انو نحن منجيب ولادنا مشان هنن يوصلونا للتربة، غريب الدنيا أديش قاسية من شدة الألم والحزن أي كلام ما بيلمس الجرح لان بتكون الفاجعة كبيرة كتير، لكن منحكي الله يصبرنا، الله يصبر أبو وديع على فراق وديع».



اما الفنانة جيني اسبر فقالت «خبر وفاة ابن جورج وسوف أوقف حركة الحياة بالنسبة لي، عزائي لسلطان الطرب وسلطان سوريا الكبير في القدر والمقام، وأقول اننا ذاهبون جميعا الى رحمته تعالى، لكن يعز علينا الشباب الذي ما زال في مقتبل العمر.. عزائي الكبير للسلطان وزوجته والله يخليلوا أولاده».



بينما قالت وفاء موصلي: حقيقة صمت الكلام وانتهى الله يرحمه رحمة واسعة ويسكنه عند رب رحيم وصبر والده ووالدته.